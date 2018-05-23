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23.05.2018 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Помощник Бастрыкина встретится на Кубани с родными убитой женщины

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в кубанский поселок Псебай, где произошло резонансное жестокое убийство 40-летней многодетной матери, своего старшего помощника для встречи с жителями поселка. Об этом говорится в официальном сообщении СКР.

Фото: Александр Патрин/ТАСС
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Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров встретится с сельчанами завтра, 24 мая в 12.00 в ДК "Юбилейный".

- Игорь Комиссаров пообщается с людьми, чтобы услышать и донести до следствия, и при необходимости - до Председателя Следственного комитета России всю ту информацию, которую граждане считают необходимым сообщить как по фактическим обстоятельствам, так и предпосылкам к совершению столь жестокого преступления, - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. - Обязательно будут выслушаны и изучены все сведения о возможной причастности подростков поселка Псебай к другим ранее совершенным на его территории преступлениям. Следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих органов в этом поселке. Это необходимо для дачи должной оценки их действий (равно как и возможного бездействия) в рамках возложенных на них задач. Игорь Комиссаров также встретится с местными жителями, ранее высказавшими обеспокоенность ходом и результатами расследования уголовного дела, криминогенной обстановкой, сложившейся в поселке, отсутствием необходимой реакции компетентных органов на причины и условия, которые, по их мнению, способствовали совершению указанного преступления.

В ведомстве также отметили, что "всем сведениям, вызвавшим тревогу и обеспокоенность местных жителей, обязательно будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовного дела". Сейчас материалы этого скандального дела переданы в Главное следственное управление СК России.

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Как ранее писала "РГ", по данным следствия, вечером 13 мая подозреваемые - 16-летний юноша и его 20-летний соучастник - напали на женщину. Один из них ударил жертву по голове, после чего жестоко надругался над ней. Чтобы скрыть факт насилия, один из нападавших задушил женщину. При обнаружении тело оказалось настолько обезображено подростками, что его не смогли опознать.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, проводится допрос свидетелей и родственников погибшей. Кроме того, следователи ищут иных возможных соучастников преступления.

Глава городского поселения Псебай Мостовского района Павел Жарков после произошедшего скандала и массового обращения к нему местных жителей ушел в отставку.

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