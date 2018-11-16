СК возбудил дело против дебошира авиарейса Сочи - Москва

Уголовное дело возбудили в отношении дебошира, из-за которого летевший из Сочи в Москву самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту города Краснодара. Об этом в пятницу сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

- Дело возбуждено по статье о хулиганстве (пункт "в" части 1 статьи 213 УК РФ). Инцидент произошел 16 октября текущего года. 35-летний житель Санкт-Петербурга, который на борту самолета находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требования, - рассказали в ведомстве. - В итоге командир воздушного судна принял решение о снятии дебошира с рейса.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.