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16.11.2018 15:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме РФ прокомментировали решение третьего комитета Генассамблеи ООН, который принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необъективной и предвзятой данную резолюцию. Он напомнил журналистам, что комитет Генассамблеи уже в третий раз проголосовал за такого рода документ.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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- Снова предвзято, снова вслепую и снова на основе неподтвержденных выводов, - оценил парламентарий, посоветовав представителям ООН самим побывать в Крыму, "прежде чем соглашаться с голословными обвинениями России во всевозможных злодеяниях, оккупации и ухудшении прав человека". Чтобы узнать правду, следует пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации, напомнил глава комитета. Со своей стороны он готов содействовать посещению полуострова миссии ООН.

В свою очередь, член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк заявил, что данный документ - "очередная продавленная западными спонсорами киевского режима резолюция", которая не имеет нечего общего с истинным положением дел на полуострове и в России в целом.

При этом парламентарий отметил, что с каждым разом число стран, "не желающих участвовать в этом украинском балагане", становится все больше. В этом году таковых уже 82. При этом стран, поддерживающих эту резолюцию, становится все меньше.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Железняк посоветовал тем, кто проголосовал за новую крымскую декларацию, "сперва спросить у Киева, где итоги расследования убийств во время майдана в Киеве и сожжения людей в Одесском Доме профсоюзов, непрекращающихся убийств мирных жителей Донбасса, почему по улицам украинских городов разгуливают нацисты" и т.п.

Парламентарий тоже считает, что истинное положение дел в Крыму можно только увидеть своими глазами.

- России нечего скрывать от мирового сообщества, - заметил он. - Каждый, кто хотел увидеть, как обстоят дела с правами человека в Крыму, мог многократно в этом лично убедиться и понять, что Киев в надежде удержаться у власти манипулирует общественным мнением под прикрытием Запада, и выклянчивает очередную финансовую подачку, отвлекая внимание от совершаемых его режимом преступлений.

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