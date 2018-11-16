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16.11.2018 12:00
Рубрика: Власть

Совфед предостерег США и Украину от заигрывания с нацизмом

Текст: Галина Мисливская
Отказ США и Украины поддержать предложенную Россией резолюцию ООН против героизации нацизма свидетельствует о нежелании Киева и Вашингтона следовать ключевым принципам современного миропорядка, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Напомним, 15 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции, направленный на борьбу с героизацией нацизма, неонацизма и другими явлениями, которые способствуют росту расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. В документе выражена "глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Россия предлагает Генассамблее ООН выступить с призывом ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а государствам-членам организации - "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно". За проект резолюции проголосовали 130 государств, 51 воздержалось. Против выступили США и Украина.

"Очень печально, что в настоящее время в системе международных отношений так и нет полного консенсуса по проблеме героизации нацизма, что отдельными государствами предпринимаются попытки реабилитировать идеи, ставшие причиной множества кровавых конфликтов прошлого, использовать эти идеи в своих политических целях", - цитирует ТАСС Андрея Клишаса.

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Сенатор считает, что "отказ США и Украины от поддержки резолюции ООН против героизации нацизма демонстрирует отказ от приверженности этих государств ключевым принципам и идеям современного миропорядка". Заигрывание с идеями нацизма до добра довести не может, добавил он и напомнил, что "проявления героизации нацизма, к сожалению, имеющие место в ряде государств в настоящее время, потенциально влекут за собой крайне опасные последствия в виде внутренних конфликтов".

В качестве примера парламентарий привел события в Руанде 1994 года, когда в течение двух с половиной месяцев сотни тысяч представителей народности тутси были уничтожены по приказу правительства, представляющего интересы другой народности - хуту.

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