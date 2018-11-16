В Крыму подготовили проект нейтрализации выбросов завода "Титан"

Цех нейтрализации отходов производства планируется построить на территории химического предприятия "Титан" в Армянске на севере полуострова. Одновременно с его проектированием началось бурение скважин, вода из которых должна разбавить содержимое кислотонакопителя завода и предотвратить вредные выбросы в атмосферу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Новый цех разместится на свободных площадях химического гиганта. Сегодня из 79 гектаров общей территории завода 11,5 гектара не заняты строениями. Проектно-изыскательские работы выполняет компания "Плато Инжиниринг". Строительство планируется как инвестиционный проект. Для его удешевления крымские власти намерены подать заявку на участие в федеральной программе "Комплексное развитие моногородов".

Параллельно для нейтрализации кислотонакопителя в Армянске ведется бурение и обустройство двух скважин. Все работы на этих объектах планируется завершить в декабре - январе. Бурение еще четырех скважин начнется в будущем году, чтобы к маю, когда установится жаркая погода, технический водоем с кислыми стоками был заполнен пресной водой.

Напомним, работа "Крымского титана" была остановлена в начале сентября после серии химических выбросов сернистого ангидрида и хлористого водорода. Рабочий график у коллектива изменился - специалисты приступили к ремонтным работам, ожидая, когда смогут вернуться к своим прямым обязанностям. Все это время предприятие отгружало своим партнерам готовую продукцию со склада. В октябре завод возобновил работу.