Ученые рассказали, как климат влияет на репродуктивную функцию

Ученые из Университета Восточной Англии доказали, что глобальное потепление климата может представлять угрозу для репродуктивной функции насекомых мужского пола. Впрочем, эта закономерность характерна и для других видов.

Результаты исследования опубликованы на портале Science Daily. Ученые изучили плодовитость хрущаков, подвергая их воздействию тепловых волн в течение нескольких дней. Оказалось, что первое повышение температуры на 5-7 градусов почти вдвое уменьшило число потомства, которое дали самцы. Вторая тепловая волна попросту стерилизовала их.

Примечательно, что потомство, которое дали "нагретые" жуки, оказалось менее жизнеспособно. "Считается, что жуки составляют четверть всего биоразнообразия, поэтому полученные результаты очень важны для понимания того, как виды реагируют на изменения климата.

Исследование показало, что тепловые волны также губительно действуют на репродуктивную функцию теплокровных особей, в том числе млекопитающих", - подчеркнул один из авторов исследования Кирс Сейлс.