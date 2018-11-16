Во Франции обнаружены рисунки Ледникового периода

Международная команда археологов обнаружила на востоке Франции две пещеры с наскальными рисунками возрастом не менее 12 тысяч лет.

Как следует из пресс-релиза Университета Тюбингена, пещеры расположены в общине Ралли на территории департамента Сона и Луара. Их обследовала группа ученых во главе с профессором Харальдом Флоссом, которым помогали студенты.

Найти рисунки удалось лишь при помощи современных методов сканирования. Они оказались скрыты под слоем более поздних изображений, датированных XVI-XIX веками. В частности, на стенах обнаружены доисторический олень и лошадь.

Также в пещерах был найден древесный уголь, возраст которого сопоставим с возрастом наскальных рисунков. Радиоуглеродный анализ показал, что изображения были созданы не менее 12 тысяч лет назад, когда в Европе царил очередной Ледниковый период.