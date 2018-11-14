В Израиле найдены древние рисунки кораблей и странных существ

В Израиле археологи обнаружили древний водоем, стены которого оказались покрыты изображениями кораблей, моряков и зооморфов.

Как сообщает Live Science, находка была сделана в южной части страны рядом с городом Беэр-Шева. Археологи обнаружили в пустыне углубление правильной прямоугольной формы, которое оказалось древним водохранилищем.

Предварительно установлено, что его построили в период римского правления в I или II веке нашей эры. Глубина водохранилища составляет около 12 метров, ширина и длина - 5х5,5 метра. Примечательно, что на дно ведет каменная лестница.

На стенах исследователи обнаружили удивительные изображения. В частности, они нашли 13 чертежей кораблей, выполненных в соответствии с реальными пропорциями. На рисунках видны детали, характерные для судостроения того периода времени.

Также найдено изображение моряка и зооморфов - мифических существ, подобных зверю. Ученые предполагают, что неизвестные авторы перенесли на стены библейский сюжет.