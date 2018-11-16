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16.11.2018 14:01
Рубрика: Спорт

Роман Зобнин покинул расположение сборной России

Текст: Данила Жиляев
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Роман не сыграл накануне в контрольном матче с немцами, который закончился победой Германии со счетом 3:0. Более того, перед игрой он не тренировался в общей группе. В итоге он отправился лечиться и не сыграет в Лиге наций против шведов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции, - сообщается в Twitter сборной России. - Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу - не рисковать здоровьем игрока если для этого имеются даже минимальные основания".

Матч между сборными Швеции и России состоится 20 ноября в Стокгольме. Это будет заключительная игра для нашей команды в рамках группового этапа Лиги наций. Отметим, что по итогам трех состоявшихся на данный момент матчей подопечные Станислава Черчесова одержали победу в группе досрочно.

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