Роман Зобнин покинул расположение сборной России

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Роман не сыграл накануне в контрольном матче с немцами, который закончился победой Германии со счетом 3:0. Более того, перед игрой он не тренировался в общей группе. В итоге он отправился лечиться и не сыграет в Лиге наций против шведов.

"Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции, - сообщается в Twitter сборной России. - Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу - не рисковать здоровьем игрока если для этого имеются даже минимальные основания".

Матч между сборными Швеции и России состоится 20 ноября в Стокгольме. Это будет заключительная игра для нашей команды в рамках группового этапа Лиги наций. Отметим, что по итогам трех состоявшихся на данный момент матчей подопечные Станислава Черчесова одержали победу в группе досрочно.