Skoda начала продажи купе-кроссовера Kodiaq

Skoda намерена выжать все из своей последней удачной разработки в сегменте SUV - кроссовера Kodiaq.

На автосалоне в китайском городе Гуанчжоу чешская марка представила купеобразную версию модели, к названию которой добавлена аббревиатура GT (Gran Turismo). Одновременно с публичной премьерой стартовали и продажи машины. Правда, только в Поднебесной.

В том, выйдет ли автомобиль на европейские или конкретно российский рынок, чехи пока не уверены. Но, признаться, и у журналистов из РФ, которые посетили автосалон в Гуанчжоу, тоже возникли определенные сомнения. Назвать укороченный на 63 мм Kodiaq красивым, какими часто бывают "купешки", сложно - по крайней мере с первого взгляда. Впрочем, он точно оригинальный. Задние стойки сильно накренились, удерживая ниспадающую крышу. На пятой двери, судя по ее изломам, попытались изобразить что-то вроде спойлера. В пластиковом обвесе мощно смотрятся два патрубка выхлопной системы. Спортивнее стал и салон - здесь цифровая "приборка", обрезанный снизу руль и кожаные кресла cо встроенными подголовниками.

В моторной гамме предусмотрен двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, способный выдать 186 и 220 л.с. В пару к нему прилагается "робот" DSG-7. Полный привод предусмотрен.

Китайцы уже могут купить такой Kodiaq по цене от 189 900 юаней (это примерно 1,9 млн рублей). Самый оснащенный спорт-купе - с умными системами, панорамной крышей и форсированным двигателем - оценен в 269 900 юаней (почти 2,7 млн рублей).

В России представлены кроссоверы с бензиновыми и дизельными турбомоторами 1,4 и 2,0 литра мощностью от 125 до 180 л.с. Наиболее дорогой вариант (версия Laurin & Klement) стоит 2 878 000 рублей.