СМИ: Вотум недоверия Терезе Мэй вполне вероятен

В ближайшее время однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй решат, запускать ли процедуру ее отстранения от высокой должности.

Как сообщает Sky News, к настоящему времени уже известны имена 18 представителей консервативной партии тори, проголосовавших за отставку Мэй. Необходимое для старта процедуры количество членов парламента составляет 48 и, возможно, это число уже достигнуто, но об этом не объявлено публично.

Ранее Тереза Мэй заявила, что завершит процесс выхода своей страны из Евросоюза и не допустит своей отставки.