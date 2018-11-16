Мэй пообещала остаться на своем посту до конца Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что доведет Brexit до конца и избежит своей отставки. Глава правительства считает, что у нее получится преодолеть политический кризис, вызванный несогласием ее однопартийцев с проектом соглашения с Брюсселем по выходу страны из состава ЕС.

"Я буду выполнять свою работу, добиваясь наилучшего соглашения для Великобритании", - заявила Мэй. Между тем премьер-министру Великобритании в ближайшее время могут объявить вотум недоверия, передает ТАСС.

Проект соглашения по условиям выхода Соединенного Королевства из состава ЕС вынудил уйти в отставку сразу двух министров и двух замминистров. Несмотря на разногласия в правительстве, Мэй утверждает, что достигнутый 585-страничный проект соглашения полностью отвечает интересам страны и тому, за что британцы проголосовали на референдуме 2016 года.

Глава британского правительства добавила, что "роль руководителя заключается в том, чтобы принимать правильные, а не легкие решения". По ее словам, занимать высокую должность значит "нести серьезную ответственность".

Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Британия, покинув Евросоюз, намерена сотрудничать с ЕС на выгодных условиях. Такой план подразумевает так называемый "мягкий Brexit", вызвавший критику политики Терезы Мэй за много уступок Брюсселю.