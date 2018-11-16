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16.11.2018 12:07
Рубрика: Культура
Проект: Форум по интеллектуальной собственности

Союз композиторов России провел симфонический мастер-класс на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Союз композиторов России выступил организатором симфонического мастер-класса "Современная музыка России. Репетиция оркестра", который прошел 15 ноября 2018 года в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Мероприятие позволило зрителям увидеть "творческую кухню" симфонического оркестра: под дирижерским управлением Александра Титова и Алима Шахмаметьева - активных популяризаторов музыки современных композиторов - прошла открытая репетиция Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Событие проходило во дворце Белосельских-Белозерских.

Как отметил директор Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России и композитор Антон Танонов, "Это не просто "открытая репетиция” - это своего рода реалити-шоу, которое помогло любителям музыки приоткрыть тайну рождения нового музыкального произведения. Мастер-класс "Современная музыка России. Репетиция оркестра” познакомил любителей музыки и профессионалов с новыми приемами исполнения на музыкальных инструментах, тайнами профессии дирижера - как рождается интерпретация, магия невербального общения дирижера с исполнителями… Композиторы рассказали, про что их музыка, для кого она написана и насколько сильно отличается произведение, рожденное в душе композитора, от того, что мы слышим на концертной эстраде".

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На репетиции прозвучали два произведения российских молодых композиторов: "Заклинание пастуха" (2015) Кузьмы Бодрова и "Рождение Венеры" (2015) Светланы Нестеровой и два сочинения живых классиков российской симфонической музыки -Grande Serenade Александра Чайковского и "Восхождение и триумф" (2018) Сергея Слонимского - они были представлены широкой публике не в законченном виде, а в процессе репетиций. Зрители стали свидетелями той самой закулисной работы композитора, дирижера и музыкантов оркестра.

Как отметил композитор Сергей Слонимский, "Восхождение и триумф" посвящено 100-летию независимости Польши от России. "Я решил сделать некую историю польской музыкальной культуры в индивидуальном композиторском преломлении, начиная со Средневековья, потому что в Средневековье в польской музыке была стилистика, близкая к итальянской и французской Ars Nova. Вот это свободно развивающееся изоритмическое трехголосие присутствует в первом разделе и незаметно перерастает уже в современную стилистику XX века", - рассказал композитор. Сергей Слонимский добавил, что в своем произведении он "от души хотел прославить эту нацию, ее культуру, ее музыку, ее историю" и заявить протест против политических игр, которые ведут к ухудшению отношений между странами.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Композитор Светлана Нестерова рассказала, что в основе ее "Рождения Венеры" лежит образ одноименного полотна великого итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. "Идея симфонического эскиза "Рождение Венеры" заключается в воспевании красоты женского голоса. С первых тактов партитуры рисуется картина утреннего моря, когда рассеивается мгла ночи, просыпаются птицы и из бушующих волн миру является прекрасная Венера, которая только что родилась из морской пены", - отметила композитор. По ее словам, впервые произведение прозвучало в 2015 году, когда роль Венеры, как и сегодня на открытой репетиции, исполнила блистательная солистка Мариинского театра Светлана Чуклинова.

Ведущим мастер-класса "Репетиции оркестра" был музыковед, лектор, ведущий проекта Московской филармонии "Мама, я меломан" и главный редактор журнала "Музыкальная академия" Ярослав Тимофеев. По его словам, "открытая репетиция - это прежде всего шанс научиться понимать и чувствовать музыку по-новому: не как результат, а как процесс, в котором каждая деталь может изменить картину целого. А в нашем случае еще и возможность поучаствовать в этом процессе, ведь слушатели могли задать вопросы музыкантам или поделиться своим мнением об услышанном. Музыканты готовы пожертвовать частью профессиональных тайн ради того, чтобы подарить публике новые ощущения".

Информационная справка:

Союз композиторов России - всероссийская общественная организация, объединяющая профессиональных композиторов и музыковедов из 48 регионов Российской Федерации.

Союз композиторов России является правопреемником, основанного в 1960 году, Союза композиторов РСФСР.

Приоритетными направлениями деятельности Союза являются развитие и укрепление композиторских организаций в регионах, стимулирование и создание широких возможностей для композиторского творчества, продвижение музыкальной культуры и сочинений российских композиторов в России и за рубежом, а также развитие и поддержка молодежного композиторского творчества.

Членами Союза композиторов России являются 1011 композиторов и музыковедов, многие из которых удостоены государственных наград, премий и званий.

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