Toyota официально представила новый седан Corolla

Мировая премьера нового седана Corolla прошла на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу. Спустя некоторое время эту же машину показали и в американской Калифорнии.

Выбором таких локаций Toyota наглядно показала, на какие рынки в первую очередь нацелено появление 12-й по счету генерации "четырехдверки" в самом популярном на сегодня семействе моделей в мире. Впрочем, новинка должна интересовать и российских автолюбителей - седан обязательно появится и в нашей стране.

Удивить, между тем, у Toyota не получилось. Corolla в классическом кузове оказалась во многом похожей на ранее представленные универсал и хэтчбек. Хотя, может, это и хорошо, поскольку и "вагон", и "пятидверка" поклонников марки не разочаровали. У седана та же разделенная на двое радиаторная решетка - насколько крупная снизу, настолько же узкая сверху; и та же головная оптика с тремя светодиодными трубками ДХО. Еще одно новшество - боковые зеркала теперь стоят на ножках ниже линии стекол, а вот крышка лючка бензобака, вопреки ожиданиям, осталась прямоугольной. Сзади принципиальных отличий от прежней Corolla мало - пожалуй, лишь фонари стали немного другими.

Салон нового седана на момент написания заметки на салоне не показали - двери машины остались закрытыми, а стекла были сильно затонированы. Но, судя по появившимся накануне шпионским снимкам из кулуаров автошоу, интерьер опять же унифицирован с хэтчем. Главные отличия от прежней версии - новый щиток приборов с большим центральным циферблатом и вынесенный над консолью монитор мультимедийной системы. Впрочем, в этом лучше будет убедиться по "живым" снимкам.

Об оснащении машины говорить рано - на каждом рынке японцы предложат более подходящие силовые установки (сейчас, например, у нас используются бензиновые 1.33, 1.6 и 1.8 (99, 122 и 140 л.с. соответственно) с МКПП и вариатором. И тот факт, что в Гуанчжоу показали гибрид, - россиянам ни о чем не говорит. В остальном же Corolla, встав на платформу TNGA, становится глобальной моделью - и можеть лишь упрочить лидерство в мировом рейтинге популярных авто.

Правда, для огромного китайского рынка одной Corolla все-таки будет мало, а потому одновременно Toyota сменила поколение и у Levin - по сути, местной версии, которая производится в Поднебесной на другом заводе и продается отдельно. На стенде серая Corolla и красный Levin стояли рядом, и даже трудно сказать, какой машине отдавали предпочтение толпы журналистов - их было более чем достаточно у обеих новинок. Более того, автомобили настолько похожи, что накануне журналисты одного из авторитетных китайских изданий модели перепутали. Это еще один удивительный момент.

Напомним, седан Toyota Corolla для российского рынка импортируется из Турции. Машина актуальной генерации стоит от 1 008 000 рублей. По сведениям "Автостат Инфо", за первые три квартала 2018 года россияне поставили на учет 3 803 таких автомобиля (правда, в статистике учитываются и импортированные в частном порядке из Японии). Как бы то ни было, Россия вносит малую лепту в лидерство Corolla в рейтинге самых популярных автомобилей мира.