Траньков: Хочу, чтобы Тарасова и Морозов катались более зажигательно

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в парном катании Максим Траньков, который в этом сезоне выводит на лед в качестве тренера нашу ведущую пару Евгению Тарасову - Владимира Морозова, прокомментировал выступление фигуристов на этапе Гран- при в Москве.

Тарасова и Морозов, напомним, лидируют после короткой програмы с мировым рекордом 78,47 балла.

Максим, как оцените выступление Жени и Володи?

Максим Траньков: Ребята окатили лучше, чем на предыдущих стартах, но для них это не предел. Но они все равно прогрессируют с каждым стартом. Сегодня, наконец, справились с короткой программой. 78 с лишним баллов - это приличный результат. Хотя ребята набирали и за 80. Это, наверное, наша цель. Сегодня катание было где-то немного вальяжное, на классе. Но в основном осторожное. Я хочу добиться более эмоционального, зажигательного выступления. К главным стартам уж точно. Сейчас можно и малой кровью обойтись.

На тренировках они уже показывали то, чего от них ждете?

Максим Траньков: На тренировках я это видел. Они вообще очень хорошо готовы к этапу. Я даже волновался, как они сами отреагируют на это. Для меня такая ситуация ведь в новинку. Вот и были опасения. Ребята прямо звенели. Переживал, не закончится ли их состояние раньше времени. Но все получилось. Будем стараться чисто откататься и в произвольной программе.