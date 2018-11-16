В Берлине прошел концерт в честь 100-летия окончания I мировой войны

В Кафедральном соборе Берлина прозвучал Реквием Джузеппе Верди в исполнении Светланы Касьян (сопрано), Юлии Мазуровой (меццо-сопрано), Годердзи Джанелидзе (бас), Михаила Губского (тенор), а также известного российского коллектива "Мастера хорового пения" и Берлинского симфонического оркестра. Дирижировал Лиор Шамбадал из Израиля. В эти же дни в Берлине, в Российском центре науки и культуры состоялась выставка фотографий и открыток "Милосердие в годы Первой мировой войны", которая отражала события 1914-1918 годов.

Первая мировая война продолжалась 1568 дней - с 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года. В войне, в которую было вовлечено 70% населения земного шара, участвовали 38 государств. Кровопролитные сражения велись на фронтах протяженностью почти в 4 тысячи километров, а потери воевавших стран составили до 10 миллионов человек убитыми и умершими от ран, не считая гражданских лиц. Но этот трагический период истории знаменателен также и проявлением человеколюбия, благотворительности и милосердия.

Перед началом концерта дирижер Лиор Шамбадал сказал: "Первая мировая война - страшнейшая трагедия человечества, изменившая жизни миллионов. Образы самой войны страшны: бесконечные ряды убитых солдат и офицеров, страдания раненых, ужасающие картины разрушений. Наш сегодняшний концерт - глубокая скорбь по погибшим, выраженная прекрасной музыкой. Без этой музыки солнце не взойдет над могилами, где покоятся жертвы ужасных событий. Исполнение Реквиема в Берлине - всеобщая молитва за мир в память о погибших сто лет назад. Это не будет забыто никогда!".

Известно, что Верди хотел посвятить свой Реквием композитору Джоаккино Россини, ушедшему из жизни ровно 150 лет назад - 13 ноября 1868 года. Но вскоре композитор изменил решение из-за внезапной смерти писателя Алессандро Мандзони, ставшего для него образцом "добродетели и патриотизма". В сочинении Верди нет привычной "отстраненности", свойственной католическим заупокойным мессам: музыка его Реквиема наполнена живыми человеческими чувствами и переживаниями.

Огромное пространство берлинского Кафедрального собора вместило полторы тысячи прихожан и гостей концерта. Дирижер рассредоточил хор на две группы: певцы обрамляли мощный оркестр, в этом сочинении не только сопровождающий вокальные номера, но и создающий театрально зримые образы. Интересно была решена 4-я часть Sanctus: духовую группу разместили высоко на хорах, и фанфары, доносившиеся сверху, олицетворяли созидательную, ликующую силу жизни.

Солисты показали и техническое мастерство, и драматическую глубину гениальной музыки Верди. В финале после молитвенного речитатива сопрано с растворившимся под сводами собора "последним вздохом" воцарилось глубокое молчание. Солистка Светлана Касьян, не раз исполнявшая Реквием, призналась: "Это самый любимый мой Реквием из всех существующих. Сила вердиевской музыки не оставляет никого равнодушным. Это трудное произведение, оно намного сложнее некоторых опер композитора, но в то же время эта музыка трогает до слез".

Перед началом концерта состоялась презентация выставки. Экспозицию осмотрел принц Прусский Георг Фридрих, а также представители русской православной и лютеранской церквей в России и Германии. Основу выставки составили фотографии и открытки из разных собраний, архивов и частных коллекций. "Визитные карточки времени", "свидетели истории" - так называл почтовые карточки известнейший российский ученый, гуманист и культуролог Дмитрий Сергеевич Лихачев. Появившись в России в конце XIX века, а в Европе немного ранее, открытки иллюстрировали практически все стороны жизни человека. В одной только Германии за четыре года войны было отправлено 35 миллиардов почтовых обращений, львиную долю которых составляла открытка.

Т. Мозгов "Страдание и сострадание" из коллекции В. Палагнюка. Фото: Союз филокартистов России и Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова.

Прямая речь

Арсен Мелитонян, президент Союза филокартистов России:



Это был прекрасный источник коммуникативной связи, своего рода "банк" информации и иллюстраций тех или иных событий. В моих руках подлинная почтовая карточка, привезенная мною из Москвы специально на эту презентацию. Здесь - слова, сказанные 120 лет назад императором Николаем II, ставшим инициатором первой в истории человечества международной конференции по разоружению в Гааге: "Великая идея всеобщего мира должна восторжествовать над всеми элементами вражды и раздора!". Эта открытка была издана в Берлине. На выставке была презентована и книга "Первая мировая война на почтовых открытках", выпущенная Издательским домом "Крепостновъ". Автор и составитель книги Александр Медяков.



Художник А. Лавров, "без названия" из коллекции А. Мелитоняна. Фото: Союз филокартистов России и Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова.

Интернациональное исполнение Реквиема Верди и выставка организованы Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова совместно с Прусским Королевским домом при поддержке отдела внешних церковных связей Московского патриархата и Евангелической церкви в Германии. В организации выставки приняли участие Посольство России в Германии, Российский центр науки и культуры в Берлине, Издательство Московской Патриархии, Союз филокартистов России.