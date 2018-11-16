В Европе рухнули продажи Lada

Объемы реализации автомобилей Lada в странах Евросоюза остаются очень низкими, об этом сообщает АСЕА.

Всего во второй осенний месяц текущего года в ЕС было продано 327 новых автомобилей марки Lada - на 30% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (468 штук).

Продажи российских автомобилей в странах Европейского союза падают второй месяц подряд. В сентябре 2018 года в Евросоюзе было реализовано 334 автомобиля бренда Lada, что на 21% меньше, чем в сентябре прошлого года (423 штуки).

Падение происходит на фоне общего снижения европейского авторынка после вступления с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Несмотря на октябрьское падение, по итогам 10 месяцев реализация автомобилей Lada в Европе продолжает показывать рост. За период января-октябрь 2018 года в Евросоюзе суммарно было продано около 4,5 тысячи автомобилей Lada, что на 5% выше результата годичной давности.

Напомним, в апреле 2018 года на европейский рынок АвтоВАЗ начал поставлять универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Автомобили доступны в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л. Обе модели сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности. Машины отвечают экологическим нормам "Евро-6". Ранее на европейский рынок вышел седан Lada Vesta.

Отметим, сегодня Lada поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства Lada 4x4 и Lada Vesta.

Тольяттинский автогигант по итогам девяти месяцев 2018 года поставил на экспорт 27 398 автомобилей Lada и сборочных комплектов, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за рубежом было 9 дилерских центров.