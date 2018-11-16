В Санкт-Петербурге открылась выставка любимых героев мультфильмов

Новости

На пожаре в Ростовской области погибли трое детей 11:37
Вышел трейлер российского ремейка фильма "Замерзшие" 11:33
В Петербурге нашли склад со 125 тысячами бутылок поддельного алкоголя 11:30
В Крыму ФСБ провела обыски у адептов "Свидетелей Иеговы" 11:30
Российские "Джигиты" помогают "Панцирям" охранять иракское небо 11:28
В Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по Сирии 11:26
Ушла из жизни супруга первого президента РТ Сакина Шаймиева 11:26
Курорт под Калининградом пригласил в гости японских котов 11:26
Петросян и Степаненко официально развелись 11:23
Банк России выпустил памятную монету в честь Александра Солженицына 11:22
В Европе рухнули продажи Lada 11:18
В Минске завершил работу шестой форум "Святость материнства" 11:14
Московских водителей призвали срочно поменять резину из-за снегопада 11:13
Минобороны показало видео полета "вездесущих близнецов" А-50 11:06
Умер "советский Джимми Хендрикс" Иван Смирнов 10:59
На Кубани врачи удалили у пациента зоб весом в килограмм 10:53
Путин в поздравлении выразил надежду на продолжение диалога с Киргизией 10:51
NASA показало гигантский кратер подо льдами в Гренландии 10:51
Названа причина смертельной аварии с Maybach в Москве 10:48
МВФ признал крымскую экономику частью российской 10:48
Найден способ выявить рак легких на ранних стадиях 10:44
Жительница Ямала убила супруга из-за плохо сделанного ремонта 10:39
В Кузбассе закрыли кальянную из-за жалоб жителей 10:31
Роспотребнадзор предупредил россиян о сальмонеллезе в США 10:30
Океанографы признали ошибку в изучении глобального потепления 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 11:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге открылась выставка любимых героев мультфильмов

Текст: Сусанна Альперина

На VII Международном Культурном Форуме в Санкт-Петербурге открылась выставка, первые посетители которой испытали и восхищение, и сильные ностальгические чувства. Называется экспозиция "В главных ролях. Кукольные эксперименты "Союзмультфильма", место ее проведения - Bulthaup DesignGallery и NameGallery, расположенные по адресу Большая Конюшенная 2.

Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Этот выставочный проект, который продлится и после завершения работы Форума, посвящен 65-летию кукольного объединения киностудии "Союзмультфильм". На нем представлены оригинальные игровые куклы из коллекции "Союзмультфильма". Из музея киностудии в Петербург впервые приехали декорации мультфильмов "Козленок, который считал до десяти", "Чебурашка", "Варежка" и куклы из других - таких любимых с детства. При виде настоящих Чебурашки и Крокодила Гены, Удава и Мартышки, Слоненка, Попугая и остальных улыбка появлялась на лице даже самых высоких чиновников. На открытии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии Борис Машковцев и именитые участники и гости Культурного форума.

Фото: Предоставлено организаторами
В кинофестивале ВГИКа примут участие 36 стран мира

Атмосферные инсталляции открыли зрителям и художественные миры новых кукольных проектов студии: полнометражного мультфильма "Гофманиада", экранизации стихотворения Осипа Мандельштама "Два трамвая" и фильма о пластилиновых границах мира "Белоснежье". Специально для выставки была создана инсталляция, раскрывающая весь процесс создания кукольного героя - от художественного эскиза до готовой к съемкам куклы-актера.

"Кукольная мультипликация - одна из самых сложных технологий создания анимационного кино. Трудоемкий процесс производства, как правило, оправдывается оригинальностью изображения, изысканной красотой кадра и всенародной любовью зрителей к героям мультфильмов. Выставка рассматривает кукольную мультипликацию как феномен, как пример оригинального кинематографического решение литературного сюжета, в котором главное средство выразительности - пластика. Ведь при всех своей статичной ограниченности кукла имеет безграничные возможности. И первооткрыватели искусства кукольных мультфильмов сразу поняли этот феномен. Эти талантливые люди смело перерабатывали творческие замыслы и экспериментировали с технологиями, что позволило стремительно вывести российскую кукольную мультипликацию на высокий профессиональный международный уровень", - говорится в аннотации выставки. Однако, прочитав эти слова и посмотрев экспонаты, хочется просто... поиграть в куклы и пересмотреть любимые мультфильмы - такие чувства вызывает экспозиция.

Фото: depositphotos.com
В Петербурге собрались запретить рекламу лекарств во время мультиков

При этом активное участие киностудии "Союзмультфильм" в работе Культурного форума только лишь одной выставкой не ограничивается. В рамках секции "Кино" прошла дискуссия "Российская анимационная индустрия в мировом контексте". В ней приняли участие лидеры международного детского телевещания и медиапродюсеры. В частности - Сара Мюллер (Великобритания) - глава департамента программ для детей и подростков телевизионного холдинга "Sony Picture Television"; Майкл Хирш (США, Канада) - генеральный ди⁠ректор и председатель правления международной компании "WOW! UNLIMITED MEDIA"; Лука Милано (Италия) - руководитель дивизиона "RAI KIDS", телекомпании "RAI"; Катерин Бранском-Моррисей (США) - президент "Бранском Интернешнл"; Лев Макаров (Россия) - заместитель генерального директора "СТС Медиа" по спецпроектам, директор телеканала СТС Kids; Вера Оболонкина (Россия) - главный редактор телеканала "Карусель", Директор департамента детских и юношеских программ АО "Первый канал. Всемирная сеть"; Татьяна Цыварева (Россия) - главный редактор телеканала "Карусель", генеральный продюсер телеканала "Мульт". Модерировала дискуссию Юлиана Слащева. Кроме того, на форуме состоялась питчинг сессия в секции "Кино" - "Новые проекты российской анимации". На ней представили свои новые проекты ведущие производители анимации в России.

Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ признал крымскую экономику частью российской
Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок
Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией
В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова