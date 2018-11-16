В Санкт-Петербурге открылась выставка любимых героев мультфильмов

На VII Международном Культурном Форуме в Санкт-Петербурге открылась выставка, первые посетители которой испытали и восхищение, и сильные ностальгические чувства. Называется экспозиция "В главных ролях. Кукольные эксперименты "Союзмультфильма", место ее проведения - Bulthaup DesignGallery и NameGallery, расположенные по адресу Большая Конюшенная 2.

Этот выставочный проект, который продлится и после завершения работы Форума, посвящен 65-летию кукольного объединения киностудии "Союзмультфильм". На нем представлены оригинальные игровые куклы из коллекции "Союзмультфильма". Из музея киностудии в Петербург впервые приехали декорации мультфильмов "Козленок, который считал до десяти", "Чебурашка", "Варежка" и куклы из других - таких любимых с детства. При виде настоящих Чебурашки и Крокодила Гены, Удава и Мартышки, Слоненка, Попугая и остальных улыбка появлялась на лице даже самых высоких чиновников. На открытии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии Борис Машковцев и именитые участники и гости Культурного форума.

Атмосферные инсталляции открыли зрителям и художественные миры новых кукольных проектов студии: полнометражного мультфильма "Гофманиада", экранизации стихотворения Осипа Мандельштама "Два трамвая" и фильма о пластилиновых границах мира "Белоснежье". Специально для выставки была создана инсталляция, раскрывающая весь процесс создания кукольного героя - от художественного эскиза до готовой к съемкам куклы-актера.

"Кукольная мультипликация - одна из самых сложных технологий создания анимационного кино. Трудоемкий процесс производства, как правило, оправдывается оригинальностью изображения, изысканной красотой кадра и всенародной любовью зрителей к героям мультфильмов. Выставка рассматривает кукольную мультипликацию как феномен, как пример оригинального кинематографического решение литературного сюжета, в котором главное средство выразительности - пластика. Ведь при всех своей статичной ограниченности кукла имеет безграничные возможности. И первооткрыватели искусства кукольных мультфильмов сразу поняли этот феномен. Эти талантливые люди смело перерабатывали творческие замыслы и экспериментировали с технологиями, что позволило стремительно вывести российскую кукольную мультипликацию на высокий профессиональный международный уровень", - говорится в аннотации выставки. Однако, прочитав эти слова и посмотрев экспонаты, хочется просто... поиграть в куклы и пересмотреть любимые мультфильмы - такие чувства вызывает экспозиция.

При этом активное участие киностудии "Союзмультфильм" в работе Культурного форума только лишь одной выставкой не ограничивается. В рамках секции "Кино" прошла дискуссия "Российская анимационная индустрия в мировом контексте". В ней приняли участие лидеры международного детского телевещания и медиапродюсеры. В частности - Сара Мюллер (Великобритания) - глава департамента программ для детей и подростков телевизионного холдинга "Sony Picture Television"; Майкл Хирш (США, Канада) - генеральный ди⁠ректор и председатель правления международной компании "WOW! UNLIMITED MEDIA"; Лука Милано (Италия) - руководитель дивизиона "RAI KIDS", телекомпании "RAI"; Катерин Бранском-Моррисей (США) - президент "Бранском Интернешнл"; Лев Макаров (Россия) - заместитель генерального директора "СТС Медиа" по спецпроектам, директор телеканала СТС Kids; Вера Оболонкина (Россия) - главный редактор телеканала "Карусель", Директор департамента детских и юношеских программ АО "Первый канал. Всемирная сеть"; Татьяна Цыварева (Россия) - главный редактор телеканала "Карусель", генеральный продюсер телеканала "Мульт". Модерировала дискуссию Юлиана Слащева. Кроме того, на форуме состоялась питчинг сессия в секции "Кино" - "Новые проекты российской анимации". На ней представили свои новые проекты ведущие производители анимации в России.