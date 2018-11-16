Вакансия стюарда с опытом игры в World of Tanks появилась в Беларуси

Белорусская авиакомпания "Белавиа" открыла вакансию бортпроводника, у которого есть опыт игры в World of Tanks. Причем, количество наигранных часов должно быть не меньше двух тысяч.

Кроме того, сообщил сайт KP.Ru, кандидат обязан владеть техникой в ангаре не ниже десятого уровня. Правда, для чего ему эти навыки, в описании к вакансии не уточняется. Также потенциальный работник должен хорошо знать английский язык и не иметь вредных привычек.

Конкурс объявлен до 15 декабря. Кандидаты должны будут пройти медицинскую летно-экспертную комиссию и тестирование на составление предложений из слов, не связанных друг с другом по смыслу. Сообщается, что подобный тест также является нетипичным испытанием для трудоустройства на эту должность.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании "Белавиа", которым пользовался президент Александр Лукашенко, выставили на продажу. Его оценили в 4 миллиона 292,9 тысячи белорусских рублей (около двух миллионов долларов).