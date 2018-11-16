Видео: КамАЗ и Mazda RX-8 выдали эффектный парный дрифт

Видели когда-нибудь, как на сафари голодный леопард гонится за антилопой, буквально наступая ей на пятки? Она вправо, и он вправо. Она влево, и он за ней. Она резко разворачивается на вираже и мчит назад, и он не отстает. Быстро, опасно и красиво, очень красиво.

Именно такие ассоциации возникают, когда смотришь на парный дрифт легкой изящной Mazda RX-8 и могучего КамАЗа. Несмотря на разницу в весе и размере, машины синхронно выполняют сложнейшие маневры на высокой скорости, сохраняя боковую дистанцию в метр-полтора, хотя в какой-то момент и кажется, что тяжелый грузовик вот-вот намотает легковушку на левое заднее колесо вместе с водителем. Но нет, всё рассчитано до миллиметра.

Прокрутите ролик 2-3 раза, полюбуйтесь на животную мощь и ярость летящих на высокой скорости машин, на бурлящее в крови желание победить. Ну или хотя бы выжить, что уже немало.

Разумеется, не рекомендуем повторять увиденное, как бы просто и заманчиво это не выглядело. Тут-то за штурвалами, между прочим, известный дрифтрейсер Майк Уиддет из Новой Зеландии и победитель Дакара-2013 в составе "КамАЗ-Мастер" Эдуард Николаев. Заезд проводился на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге.