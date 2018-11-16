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16.11.2018 10:44
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Найден способ выявить рак легких на ранних стадиях

Текст: Майя Бирюкова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Немелкоклеточный рак легкого - один из самых трудно диагностируемых видов: часто к моменту обнаружения опухоль становится неоперабельной. Группа ученых из Калифорнийского университета выделила белок, который может стать биомаркером, позволяющим определить болезнь на ранней стадии.

Фото: depositphotos.com
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Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Ученые обнаружили, что с самого начала заболевания опухоль дает о себе знать, производя в большом количестве белок, называемый SGLT2 (Sodium Glucose Transporter 2). Испытания проводились на мышах, получившим рак легкого.

За развитием заболевания ученые наблюдали с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Как выяснилось, SGLT2 продуцируется в необычайно высоком количестве не только на ранних стадиях опухолей, но и в предраковом состоянии: по всей видимости, эта молекула является транспортировщиком глюкозы раковым клеткам. Ученые говорят, что этот белок можно использовать в качестве онкомаркера при диагностике заболевания.

Также эксперимент показал, что ряд препаратов для лечения диабета, блокирующий активность SGLT2, способен замедлить рост опухоли у мышей. Результаты исследования будут использоваться в поиске эффективной терапии от этого агрессивного вида рака.

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