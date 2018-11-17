Аргентинскую подлодку нашли спустя год после исчезновения

Спустя год поисков была обнаружена аргентинская подводная лодка San Juan. О долгожданной находке сообщили в ВМС Аргентины.

- Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что обследование объекта N24, о котором сообщила компания Ocean Infinity, при помощи подводного дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 м подтвердило обнаружение подлодки San Juan, - говорится в сообщении Военно-морских сил Аргентины. В настоящее время подробности случившегося не приводятся.

Ранее американская компания Ocean Infinity проинформировала о том, что был обнаружен некий крупный объект. Находка была сделана в зоне поисков пропавшей подлодки.

Отметим, что аналогичные сообщения поступали и раньше. Так, в сентябре Ocean Infinity обнаружила на дне Атлантического океана крупный объект, который, как тогда предполагали, мог оказаться пропавшей аргентинской подводной лодкой. А в конце октября в зоне поиска подлодки были найдены сразу два объекта, один из которых тоже мог быть исчезнувшей субмариной.

За все время поисков было найдено множество различных объектов. Их исследования показывали, что это формирования из горных пород, а один раз было обнаружено затонувшее рыболовецкое судно. Судя по всему, поиски наконец увенчались успехом.

Подводная лодка San Juan исчезла 15 ноября 2017 года во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Все это время продолжались поиски судна.