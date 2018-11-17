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17.11.2018 06:26
Рубрика: В мире

Еще один крупный объект нашли в районе исчезновения подлодки San Juan

Фото: AP Photo/Esteban Felix Фото: AP Photo/Esteban Felix
Фото: AP Photo/Esteban Felix

Американская компания Ocean Infinity нашла на дне океана рядом с побережьем Аргентины еще один крупный объект. Его обследуют с помощью подводного телеуправляемого аппарата.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, дизель-электрическая подводная лодка San Juan исчезла 15 ноября прошлого года во время перехода из порта Ушуая в Мар-дель-Плата.

В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Операция по спасению людей завершилась спустя две недели, а поиски самой подлодки продолжаются до сих пор. Представители ВМС говорили о взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки.

В районе, где пропала субмарина, обнаружен крупноразмерный объект длиной 60 метров. Эксперты уже заявили о "высокой степени вероятности совпадения".

В мире Южная Америка Аргентина
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