Еще один крупный объект нашли в районе исчезновения подлодки San Juan

Американская компания Ocean Infinity нашла на дне океана рядом с побережьем Аргентины еще один крупный объект. Его обследуют с помощью подводного телеуправляемого аппарата.

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка San Juan исчезла 15 ноября прошлого года во время перехода из порта Ушуая в Мар-дель-Плата.

В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Операция по спасению людей завершилась спустя две недели, а поиски самой подлодки продолжаются до сих пор. Представители ВМС говорили о взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки.

В районе, где пропала субмарина, обнаружен крупноразмерный объект длиной 60 метров. Эксперты уже заявили о "высокой степени вероятности совпадения".