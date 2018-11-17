Диппредставительство РФ рассказало о вызове посла в МИД Финляндии

Посол России Павел Кузнецов нанесет визит в министерство иностранных дей Финляндии, куда он был приглашен. Об этом говорится в сообщении диппредставительства РФ в Twitter. В МИД дипломат отправится в понедельник.

Беседа будет касаться приписываемого РФ вмешательства в работу спутниковой навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). Маневры стали самыми масштабными учениями альянса в регионе со времен "холодной войны". В них приняли участие 50 тысяч военных из трех 30 стран (членов НАТО, а также Швеции и Финляндии). Норвежское оборонное ведомство считает причиной сбоя действия российских военных в Арктике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не обладает информацией о проблемах в работе GPS-навигации, произошедших во время учений НАТО и о том, что Россия может быть как-то причастна к возникшим сбоям. Он порекомендовал обращаться за соответствующими комментариями к представителям Минобороны.