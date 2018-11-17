Новости

Захарова нашла ложные сведения в "расследовании" Bellingcat 06:24
Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений 05:48
Дмитрий Медведев пригласил компании АТР на ВЭФ во Владивосток 05:28
СМИ назвали заказчика убийства саудовского журналиста Хашкаджи 05:10
Диппредставительство РФ рассказало о вызове посла в МИД Финляндии 04:36
Более двух тысяч немцев потребовали отставки Меркель в Хемнице 03:56
Мигранты перекрыли движение по оживленной трассе в Мексике 03:22
Нидерланды выступили против создания единой европейской армии 02:53
Госдеп поблагодарил КНДР за освобождение американского гражданина 02:17
Умер легендарный сценарист Уильям Голдман 01:59
Белый дом временно возобновил действие пропуска корреспондента CNN 01:48
Снегопад нарушил работу аэропортов на востоке Канады 01:41
Голландцы впервые за 10 лет одержали победу над сборной Франции 01:07
В ДР Конго неизвестные обстреляли базу миротворцев ООН 00:45
Летевший из Москвы в Лондон лайнер экстренно сел в Берлине 00:42
В Софии задержан вандал, изрисовавший памятник красноармейцам 00:28
В Мексике автобус с мигрантами столкнулся с полицейской машиной 16.11.2018
Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций 16.11.2018
Роскомнадзор не выявил факта нарушения МФЦ закона о персональных данных 16.11.2018
Новые "Фантастические твари" захватили российский прокат 16.11.2018
"Фото": у почтальона Печкина из "Простоквашина" появится женщина 16.11.2018
Крым и Абхазия подписали план развития торговли и морского сообщения 16.11.2018
Москва призвала не политизировать дело об убийстве Хашкаджи 16.11.2018
На Кубани родители раненной львом девочки подали иск к цирку на 5 млн 16.11.2018
Траньков: Хочу, чтобы Тарасова и Морозов катались более зажигательно 16.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
17.11.2018 04:36
Рубрика: Власть

Диппредставительство РФ рассказало о вызове посла в МИД Финляндии

Посол России Павел Кузнецов нанесет визит в министерство иностранных дей Финляндии, куда он был приглашен. Об этом говорится в сообщении диппредставительства РФ в Twitter. В МИД дипломат отправится в понедельник.

В Совфеде объяснили сбой работы GPS на учениях НАТО в Норвегии

Беседа будет касаться приписываемого РФ вмешательства в работу спутниковой навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). Маневры стали самыми масштабными учениями альянса в регионе со времен "холодной войны". В них приняли участие 50 тысяч военных из трех 30 стран (членов НАТО, а также Швеции и Финляндии). Норвежское оборонное ведомство считает причиной сбоя действия российских военных в Арктике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не обладает информацией о проблемах в работе GPS-навигации, произошедших во время учений НАТО и о том, что Россия может быть как-то причастна к возникшим сбоям. Он порекомендовал обращаться за соответствующими комментариями к представителям Минобороны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Финляндия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ назвали заказчика убийства саудовского журналиста Хашкаджи
Диппредставительство РФ рассказало о вызове посла в МИД Финляндии
Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке
Стало известно имя нового министра по Brexit
Раймонд Паулс рассказал, что его семья покинула Латвию