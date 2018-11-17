Фигурист Ханю победил в Москве с травмой голеностопа

Японский фигурист Юдзуру Ханю катался в произвольной программе на победном этапе Гран-при с растяжением связок голеностопа. Из-за этой травмы, полученной во время тренировки после падения с четверного прыжка, Ханю рискует пропустить финал серии, который состоится в начале декабря в канадском Ванкувере.

Напомним, что Ханю выиграл этапы в Финляндии и в России и пробился в финал Гран-при. Однако спортсмен пришел на пресс-конференцию с забинтованной ногой и передвигался с помощью костыля.

- Я подвернул ногу на тренировке. Лодыжка раздута, есть болевые ощущения. Травма довольно серьезная, но все-таки не такая, как в прошлом году, - рассказал Ханю. - Я не уверен, что смогу выступить в финале Гран-при. Я думал о том, чтобы сняться с произвольной программы здесь, в Москве. Но принял решение кататься, потому что очень уважаю Россию.