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17.11.2018 01:07
Рубрика: Спорт

Голландцы впервые за 10 лет одержали победу над сборной Франции

Текст: Данила Жиляев
Сборная Голландии по футболу одержала историческую победу: впервые за 10 лет "оранжевые" взяли верх над сборной Франции - они выиграли на своем поле (2:0). Это произошло в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций в дивизионе А.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Оба мяча были забиты хозяевами в концовках таймов. На 44-й минуте Жоржиньо Вейналдум открыл счет, удачно сыграв на добивании после того, как французский голкипер Уго Льорис отразил удар Райана Бабеля. А уже на пятой минуте, добавленной к основному времени матча, голландцы заработали пенальти, который уверенно реализовал Мемфис Депай.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Отметим, кстати, что в этой игре принял участие полузащитник "Севильи", экс-игрок московского "Спартака" Квинси Промес. Он, впрочем, провел на поле совсем немного времени, выйдя на замену на 86-й минуте.

Голландская команда выиграла и набрала шесть очков по итогам четырех матчей в группе 1 дивизиона А - на балл меньше, чем у французов.

Но у "оранжевых" есть игра в запасе - они еще не провели ответный матч с Германией. И если голландцы выиграют, то именно они станут победителями группы.

Стоит заметить, что данная группа оказалась очень громкой по именам, и кто бы ни занял последнее место, это было бы событием. Если текущее первое место Франции не удивляет, то голландцы, скорее, изначально считались аутсайдерами.

Но третью и последнюю строчку в итоге заняла сборная Германии, набрав на данный момент лишь одно очко, и заключительный матч с Нидерландами турнирного положения бундестим уже не изменит. Согласно регламенту, немцы вылетают из дивизиона А и следующий розыгрыш турнира начнут в лиге В.

Спорт Футбол Лига наций УЕФА 2018/2019
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