Карлсен и Каруана в шестой раз подряд разошлись с миром

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США) завершили в ничью шестую партию матча за шахматную корону. Позади ровно половина противостояния. Все шесть партий сыграны вничью .

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: AP Photo/Matt Dunham

В шестой игре случилось то, чего от данного матча ждали многие: Магнус Карлсен, выступая белыми, начал партию ходом королевской пешки е2-е4. Претендент Фабиано Каруана ответил чемпиону русской партией или, как ее называют на английском языке, "защитой Петрова". В данном дебюте противники уже выясняли отношения на турнире в Сент-Луисе в этом году. Тогда Магнус Карлсен не сумел обыграть соперника, Фабиано Каруане удалось спастись.

Сегодня же спасаться пришлось самому чемпиону мира. Претендент Каруана несколько часов подряд пытался подобрать ключи к "норвежской крепости". Однако Карсену удалось выстроить непробиваемую оборону, которая после 80-ого хода подвела игроков к теоретической ничьей.

Партия продлилась семь с половиной часов, примерно то же время, что и первая игра матча. Именно эти две встречи двух "К" признаны самыми содержательными и интересными по итогам первой половины состязания.

На выходной день Магнус Карлсен и Фабиано Каруана отправляются со счетом 3:3.

Следующая, седьмая по счету партия матча состоится 18 ноября.

Напомним, что по регламенту по пересечению экватора матча происходит перемена цвета. Участник, у которого в первой партии были белые фигуры, седьмую сыграет черными.

Таким образом, белыми фигурами второй раз подряд выступит действующий чемпиона мира Магнус Карлсен.

Всего шахматистам предстоит сыграть 12 партий с классическим контролем. В случае счета 6:6 противников ждет тай-брейк.