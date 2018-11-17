Пловец Морозов во второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира

Российский пловец, бронзовый призер Олимпиады-2012 Владимир Морозов во второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира. Это произошло благодаря его победе в субботу на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе в Сингапуре.

Накануне Владимир с мировым рекордом выиграл стометровку комплексом. Сегодня он также победил, показав лучший результат в мире - 22,17 секунды. Вторым стал американец Майкл Эндрю, замкнул тройку представитель Сингапура Джозеф Шулинг.

Таким образом, Морозов повторил свое достижение 2016 года. Тогда он также выиграл общий зачет Кубка мира. Сам спортсмен заявил, что в ближайшие годы не собирается завершать карьеру и, вероятно, постарается еще раз добиться такого успеха. Кроме того, он будет бороться за медали Олимпиады-2020 в Токио.

"Токио - сто процентов, чемпионат мира в Казани будет в 2022 году, хотелось бы там выступить, - сказал журналистам 26-летний Морозов, комментируя свои планы на ближайшие годы. - И там уже два года до Олимпиады, хотя уже возраст будет. Надо реалистично смотреть на вещи, - приводит слова Морозова "Р-Спорт". - Меня может остановить только травма или возраст. Сам я уходить не собираюсь. Ну и если я буду не нужен команде, меня здесь не будет. Постоянно участвовать в отборе и не отбираться - это не мой вариант".