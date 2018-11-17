Московский НПЗ после пожара работает в штатном режиме

Несмотря на пожар, Московский НПЗ продолжает свою работу в штатном режиме. В предприятии рассказали о том, как именно происшествие повлияло на его деятельность.

По информации пресс-службы завода, пожар затронул лишь одну из установок НПЗ, а другие объекты не пострадали.

- Завод работает в штатном режиме и продолжает снабжать топливом рынок Московского региона, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

О сроках ремонта пострадавшей установки станет известно после того, как будет проведена оперативная экспертиза.

Напомним, сегодня утром на Московском НПЗ в Капотне произошел пожар. Ему был присвоен третий уровень сложности. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что дефицита бензина на московских АЗС в связи с пожаром не будет.