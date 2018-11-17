Пожар на Московском НПЗ ликвидирован

Сотрудникам экстренных служб удалось справиться с огнем в 11 часов. На ликвидацию возгорания потребовалось около трех часов. К счастью, никто не пострадал, в ближайшее время специалисты оценят последствия ЧП. Параллельно будут изучены причины пожара. Пока рассматриваются все возможные версии вплоть до неосторожного обращения с огнем. В свою очередь представители завода ранее заявили о возможной деформации печи в крекинг-установке.

Напомним, что первые сведения о пожаре поступили около 7:50. На территории завода было замечено два очага возгорания. Над одной из установок по переработке нефтепродуктов образовался огромный факел. На место прибыла усиленная группировка спасателей, более 160 человек и 30 спецмашин. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти.

Ранее "РГ" писала о технологической модернизации завода. Руководство МНПЗ планировало заменить устаревшие системы переработки 1960-х годов на современную станцию "Евро+".