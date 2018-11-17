В московском метро начинаются испытания "Савеловской"-кольцевой

В ближайшие дни в московском метро начнутся испытания инженерных систем на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии. Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, работы на этом объекте завершены на 95 процентов.

Испытания будут проводится 20-24 ноября, заявил заммэра. В процессе могут вскрыться те или иные недоработки. На их устранение, по слова Хуснуллина, обычно уходит около недели. Если все запланированные тесты пройдут успешно, то станцию могут открыть для пассажиров в конце этого года или в начале следующего.

Напомним, что кольцевая "Савеловская" - одна из самых глубоких станций московского метро, строители ушли вниз на 60 метров. Станция позволит проехать по действующему участку второго кольца и далее до "Рассказовки". Кроме того, откроется пересадка на "серую" ветку.