Власти назвали причину пожара на Московском НПЗ

Новости

В Петербурге экс-следователю вменили хищение крупной партии кокаина 11:33
Дмитрий Медведев утвердил состав совета Фонда кино 11:21
СМИ: Россиянин Прокопчук является фаворитом на пост главы Интерпола 11:11
Аргентинскую подлодку нашли спустя год после исчезновения 10:50
Во Владивостоке загорелся автобус с пассажирами 10:39
Минэкономики создало департамент производительности и эффективности 10:17
Названы самые популярные у студентов курорты России 10:03
ВМС Аргентины сообщили об обнаружении затонувшей подлодки San Juan 09:25
26 компаний изменили цены на автомобили в России 09:00
Россия продолжила сбрасывать "длинные" казначейские облигации США 08:13
NYT: Трамп поставил под сомнение лояльность вице-президента Пенса 08:03
Во Владивостоке в пожаре погиб один человек и четверо пострадали 06:48
Еще один крупный объект нашли в районе исчезновения подлодки San Juan 06:26
Захарова нашла ложные сведения в "расследовании" Bellingcat 06:24
Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений 05:48
Дмитрий Медведев пригласил компании АТР на ВЭФ во Владивосток 05:28
СМИ назвали заказчика убийства саудовского журналиста Хашкаджи 05:10
Диппредставительство РФ рассказало о вызове посла в МИД Финляндии 04:36
Более двух тысяч немцев потребовали отставки Меркель в Хемнице 03:56
Мигранты перекрыли движение по оживленной трассе в Мексике 03:22
Нидерланды выступили против создания единой европейской армии 02:53
Госдеп поблагодарил КНДР за освобождение американского гражданина 02:17
Умер легендарный сценарист Уильям Голдман 01:59
Белый дом временно возобновил действие пропуска корреспондента CNN 01:48
Снегопад нарушил работу аэропортов на востоке Канады 01:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
17.11.2018 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти назвали причину пожара на Московском НПЗ

Текст: Сергей Бабкин

На Московском нефтеперерабатывающем заводе произошла серьезная авария на установка каталитического крекинга. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя ЧП на предприятии.

Фото: Youtube.com
Появилось видео пожара на Московском НПЗ

Директор завода Роман Романов уточнил, что в установке могла произойти деформация печи, передает ТАСС. В свою очередь эксперты рассматривают несколько версий: от нарушения технологического процесса до неосторожного обращения с огнем.

Сотрудникам МЧС и экстренным службам завода удалось локализовать возгорание, угрозы распространения огня больше нет. Собянин отметил, что взял ситуацию под личный контроль. На месте работает усиленная группировка спасателей, интенсивность пожара идет на спад.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России
Россия продолжила сбрасывать "длинные" казначейские облигации США
Захарова нашла ложные сведения в "расследовании" Bellingcat
Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений
СМИ назвали заказчика убийства саудовского журналиста Хашкаджи