Власти назвали причину пожара на Московском НПЗ

На Московском нефтеперерабатывающем заводе произошла серьезная авария на установка каталитического крекинга. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя ЧП на предприятии.

Директор завода Роман Романов уточнил, что в установке могла произойти деформация печи, передает ТАСС. В свою очередь эксперты рассматривают несколько версий: от нарушения технологического процесса до неосторожного обращения с огнем.

Сотрудникам МЧС и экстренным службам завода удалось локализовать возгорание, угрозы распространения огня больше нет. Собянин отметил, что взял ситуацию под личный контроль. На месте работает усиленная группировка спасателей, интенсивность пожара идет на спад.