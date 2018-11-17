СК начал проверку по столкновению автобуса с поездом под Саратовом

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало процессуальную проверку по факту столкновения автобуса с поездом в Саратовской области.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, что в результате ДТП на железнодорожном переезде в Озинском районе погибли пять человек.

- По предварительным данным, 17 ноября 2018 года примерно в 10 часов 50 минут, на автодороге "Энгельс - Ершов - Озинки" водитель автобуса, который следовал от границы с Казахстаном на территории Саратовской области, выехал на санкционированный железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с локомотивом грузового поезда, - уточнили в ведомстве. - Пять пассажиров автобуса погибли, двоих доставили в районную больницу.

Следствию предстоит проверить соблюдение машинистом поезда законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.