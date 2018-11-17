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17.11.2018 18:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Грозном в результате подрыва у КПП никто не пострадал

Текст: Ольга Максимова (Чеченская Республика)

В Грозном в результате взрыва, устроенного неизвестной молодой женщиной, никто кроме нее не пострадал. Об этом в субботу сообщили в республиканской управлении МВД.

Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости
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Напомним, ЧП произошло сегодня около 16.00. Девушка подошла к посту полиции на окраине Старопромысловского района Грозного. На просьбу остановиться и предъявить документы она не среагировала. Когда правоохранители заметили на ней самодельное взрывное устройство, был произведен предупредительный выстрел в воздух. В ответ же она осуществила подрыв.

По данным врио министра внутренних дел по Чеченской Республике генерала полиции Апти Алаудинова, жертв и пострадавших нет - преступницу удалось не подпустить к сотрудникам полиции.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личность терррористки и ее возможные сообщники.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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