Саудовский посол отреагировал на данные СМИ о его звонке Хашкаджи

Посол Саудовской Аравии в США Халид бин Салман, брат наследного принца Мухаммеда бин Салмана отрицал звонок по телефону погибшему журналисту Джамалу Хашкаджи. Об этом дипломат сообщил в Twitter .

"Я никогда не разговаривал с ним по телефону и уж тем более никогда не предлагал ему поехать в Турцию по какой бы то ни было причине", - заявил посол.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники утверждала, что Халид по указанию брата рекомендовал Хашкаджи обратиться в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения необходимых для заключения брака документов. По словам, дипломата, последний раз он писал Хашкаджи 26 октября 2017 года.

Между тем ЦРУ настаивает на том, что за убийством оппозиционного журналиста стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. По данным WP, ведомство перехватило звонок из консульства сотрудника саудовской службы безопасности Махера Мутриба. Камеры наблюдения зафиксировали его входящим и выходящим из диппредставительства в Стамбуле. Якобы он доложил советнику принца Сауду аль-Хатани о том, что "операция завершена".

В подтверждение своей информации WP пишет, что министерство финансов США наложило санкции на семнадцать саудовцев, причастных к смерти Хашкаджи. В этот список входят также аль-Хатани, Мутриб и генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мухаммед Аль-Отайби.