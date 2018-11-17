Собянин: Пожар на МНПЗ не создаст проблем с бензином

Дефицита бензина на московских АЗС в связи с пожаром на нефтеперегонном заводе в Капотне не будет. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Сергей Собянин, комментируя последствия аварии на предприятии.

"Переговорили с гендиректором "Газпромнефти" Александром Дюковым о скорейшем устранении последствий, - написал глава города. - Работа предстоит большая". Вместе с тем, серьезных проблем удалось избежать, автомобильного топлива в городе достаточно.

"Но самое главное, обошлось без жертв", - подчеркнул Собянин.

Мэр также выразил благодарность всем ликвидаторам аварии: и работникам завода, и спасателям МЧС. Действия экстренных служб и персонала были четкими и слаженными, добавил Собянин.