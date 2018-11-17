Тереза Мэй рассказала о помощи мужа в переговорах по Brexit

Порция виски и бутерброд с бобами помогли Терезе Мэй пережить трудную неделю переговоров по Brexit в правительстве. Об этом премьер-министр Великобритании сообщила в откровенном интервью газете The Daily Mail.

"Первое, что сделал Филипп, налил мне глоток виски. В четверг он приготовил завтрак. С этой целью я открыла банку с бобами для приготовления тостов. После всего супруг убрал посуду", - откровенничает Мэй.

По словам премьера, она чувствует себя за мужем как за каменной стеной. Он впадает в ярость при сообщениях о попытках противников нанести ей политический урон. В этой связи у себя на работе он выключил все телевизоры. "Филипп, как и всякий другой мужчина, готов постоять за меня", - не сомневается Тереза Мэй.

Напомним, в среду вечером правительство после пятичасовых консультаций утвердило положения договора о выходе Великобритании из ЕС. Премьер добилась некоторой передышки. Однако часть кабинета выразила несогласие с ее позицией и подало в отставку. В парламенте также недовольны ходом переговоров с Брюсселем. В этой связи не исключено, что премьер-министру будет вынесен вотум недоверия.