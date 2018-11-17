Тренер Нина Мозер: Тарасова снова показала, что она боец

Тренер Нина Мозер, которая работает с парой Евгения Тарасова - Владимир Морозов, прокомментировала выступление фигуристов, ставших на Гран-при в Москве первыми, несмотря на форс-мажор на тренировке.

Нина Мозер: Женя была бойцом. Она молодец. На тренировке произошла экстремальная ситуация, похожая на ту, что случилась на чемпионате мира 2017 года в Финляндии. Тогда Володя случайно задел коньком ногу Жени. На колено наложили 14 швов. Сейчас Женя столкнулась с другим наши фигуристом, упала. На подбородок наложили семь швов, не двигается шея, болит грудь.

Не думали о том, чтобы сняться с турнира?

Нина Мозер: Вариант со снятием не рассматривали ни она, ни я. Если голова не кружится, значит, будем стартовать. Я ее сразу спросила: "Финляндию помнишь? Идем на второй раз". Думаю, к финалу все заживет, и они будут кататься еще увереннее.

Да, сейчас есть ошибки. Надо то, что они хорошо делают на тренировках, выносить на старт.

Как вам Максим Траньков, ваш бывший ученик, с которым вы выиграли Олимпиаду в Сочи, в роли тренера пары?

Нина Мозер: Нормально. И у Тарасовой - Морозова есть багаж, на котором можно строить работу. И Максим использует те записи, которые они с Таней Волосожар сохранили. Он думающий парень, соображает, что делает, старается. У него есть понимание, видение эстетики, красоты. Он к этому стремится и ребят старается туда вести.

Я рада, что так получилось. Считаю, что это очень хорошая комбинация.