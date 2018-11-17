В Гидрометцентре предупредили об опасной ситуации на дорогах

Новости

NYT: Трамп подставил под сомнение лояльность вице-президента Пенса 08:03
Во Владивостоке в пожаре погиб один человек и четверо пострадали 06:48
Еще один крупный объект нашли в районе исчезновения подлодки San Juan 06:26
Захарова нашла ложные сведения в "расследовании" Bellingcat 06:24
Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений 05:48
Дмитрий Медведев пригласил компании АТР на ВЭФ во Владивосток 05:28
СМИ назвали заказчика убийства саудовского журналиста Хашкаджи 05:10
Диппредставительство РФ рассказало о вызове посла в МИД Финляндии 04:36
Более двух тысяч немцев потребовали отставки Меркель в Хемнице 03:56
Мигранты перекрыли движение по оживленной трассе в Мексике 03:22
Нидерланды выступили против создания единой европейской армии 02:53
Госдеп поблагодарил КНДР за освобождение американского гражданина 02:17
Умер легендарный сценарист Уильям Голдман 01:59
Белый дом временно возобновил действие пропуска корреспондента CNN 01:48
Снегопад нарушил работу аэропортов на востоке Канады 01:41
Голландцы впервые за 10 лет одержали победу над сборной Франции 01:07
В ДР Конго неизвестные обстреляли базу миротворцев ООН 00:45
Летевший из Москвы в Лондон лайнер экстренно сел в Берлине 00:42
В Софии задержан вандал, изрисовавший памятник красноармейцам 00:28
В Мексике автобус с мигрантами столкнулся с полицейской машиной 16.11.2018
Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций 16.11.2018
Роскомнадзор не выявил факта нарушения МФЦ закона о персональных данных 16.11.2018
Новые "Фантастические твари" захватили российский прокат 16.11.2018
"Фото": у почтальона Печкина из "Простоквашина" появится женщина 16.11.2018
Крым и Абхазия подписали план развития торговли и морского сообщения 16.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
17.11.2018 07:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили об опасной ситуации на дорогах

Текст: Ольга Игнатова
Опасная ситуация будет наблюдаться в эти выходные на дорогах Москвы и области. И все из-за смены характера погоды.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает Гидрометцентр России, период комфортной сухой погоды заканчивается, а атмосферные фронты атлантического циклона "пригонят" облака. И уже со второй половины субботы начнется небольшой снег. При умеренном юго-западном и западном ветре в субботу в столичном регионе ожидается до плюс двух градусов. В ночь на воскресенье интенсивность осадков увеличится до умеренных. Но станет значительно теплее - минус один градус. Днем в воскресенье также до плюс двух тепла.

Фото: Юлия Майорова
Суперкомпьютер будет прогнозировать погоду в России

"Интенсивных снегопадов мы не ожидаем, - пояснил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Я имею в виду, когда мы видим красивый искрящийся снег, из которого можно лепить снежки, кататься по нему на лыжах. Такого пока не будет. Но так как земля уже остыла, то возможно образование снежного покрова до одного сантиметра. Особенно нужно обратить внимание на гололедицу, которая будет образовываться на дорогах из-за перепадов между ночными и дневными температурами. Но даже днем при плюсовых температурах на дорогах возможна наледь. Чуть подует ветер, и уже все замерзает. Я называю такую погоду субфебрильной, то есть нездоровой. Автомобилистам нужно быть особенно осторожными на дорогах, обязательно поменять летние шины на зимние".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Какая погода ждет россиян в декабре

Также нужно быть внимательными к своему здоровью людям с сердечно-сосудистыми патологиями. По словам Романа Вильфанда, давление в выходные будет колебаться в пределах от высокого до очень высокого. И это довольно нестандартная ситуация. Обычно атмосферное давление сначала повышается, потом понижается.

С понедельника же и как минимум до четверга в столичном регионе ожидается понижение не только ночных, но и дневных температур. Установится уже зимний характер погоды. Ночью столбики термометра будут опускаться до минус девяти, днем - до минус пяти градусов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова нашла ложные сведения в "расследовании" Bellingcat
Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений
СМИ назвали заказчика убийства саудовского журналиста Хашкаджи
Диппредставительство РФ рассказало о вызове посла в МИД Финляндии
Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке