В Гидрометцентре предупредили об опасной ситуации на дорогах

Опасная ситуация будет наблюдаться в эти выходные на дорогах Москвы и области. И все из-за смены характера погоды.

Как сообщает Гидрометцентр России, период комфортной сухой погоды заканчивается, а атмосферные фронты атлантического циклона "пригонят" облака. И уже со второй половины субботы начнется небольшой снег. При умеренном юго-западном и западном ветре в субботу в столичном регионе ожидается до плюс двух градусов. В ночь на воскресенье интенсивность осадков увеличится до умеренных. Но станет значительно теплее - минус один градус. Днем в воскресенье также до плюс двух тепла.

"Интенсивных снегопадов мы не ожидаем, - пояснил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Я имею в виду, когда мы видим красивый искрящийся снег, из которого можно лепить снежки, кататься по нему на лыжах. Такого пока не будет. Но так как земля уже остыла, то возможно образование снежного покрова до одного сантиметра. Особенно нужно обратить внимание на гололедицу, которая будет образовываться на дорогах из-за перепадов между ночными и дневными температурами. Но даже днем при плюсовых температурах на дорогах возможна наледь. Чуть подует ветер, и уже все замерзает. Я называю такую погоду субфебрильной, то есть нездоровой. Автомобилистам нужно быть особенно осторожными на дорогах, обязательно поменять летние шины на зимние".

Также нужно быть внимательными к своему здоровью людям с сердечно-сосудистыми патологиями. По словам Романа Вильфанда, давление в выходные будет колебаться в пределах от высокого до очень высокого. И это довольно нестандартная ситуация. Обычно атмосферное давление сначала повышается, потом понижается.

С понедельника же и как минимум до четверга в столичном регионе ожидается понижение не только ночных, но и дневных температур. Установится уже зимний характер погоды. Ночью столбики термометра будут опускаться до минус девяти, днем - до минус пяти градусов.