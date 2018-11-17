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В США прошли скромные похороны "бога комиксов" Стэна Ли

Новости
    17.11.2018, 15:35
Текст:   Олег Усков

Стэна Ли, главного человека мира комиксов, создателя Человека-паука, Людей Икс, Фантастической четверки и еще сотен персонажей, тихо, без помпы, похоронили в США.

Сообщение появилось в официальном Twitter демиурга.

Еще при жизни Ли завещал, чтобы его похороны прошли тихо и скромно, что и было соблюдено - на частой церемонии, для узкого круга.

Для миллионов же поклонников Стэна компания POW! Entertainment, сооснователем которой он был, пообещала на ближайшее время ряд мемориальных мероприятий.

Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что до последнего своего дня Ли работал над новым супергероем.

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