В США прошли скромные похороны "бога комиксов" Стэна Ли

Стэна Ли, главного человека мира комиксов, создателя Человека-паука, Людей Икс, Фантастической четверки и еще сотен персонажей, тихо, без помпы, похоронили в США.
Сообщение появилось в официальном Twitter демиурга.
A Statement from Stan Lee’s POW! Entertainment. pic.twitter.com/VjTA3Xn7qX— stan lee (@TheRealStanLee) 16 ноября 2018 г.
Еще при жизни Ли завещал, чтобы его похороны прошли тихо и скромно, что и было соблюдено - на частой церемонии, для узкого круга.
Stan Lee, Creator of Avengers, X-Man, Fantastic Four, Spider-Man, Captain America... And Cameo... pic.twitter.com/6SCbN8kzgs— Marvel News Movie (@jahongi70005440) 17 ноября 2018 г.
Для миллионов же поклонников Стэна компания POW! Entertainment, сооснователем которой он был, пообещала на ближайшее время ряд мемориальных мероприятий.
12 ноября 2018 г.
Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что до последнего своего дня Ли работал над новым супергероем.