В США прошли скромные похороны "бога комиксов" Стэна Ли

Стэна Ли, главного человека мира комиксов, создателя Человека-паука, Людей Икс, Фантастической четверки и еще сотен персонажей, тихо, без помпы, похоронили в США.

Сообщение появилось в официальном Twitter демиурга.

A Statement from Stan Lee’s POW! Entertainment. pic.twitter.com/VjTA3Xn7qX — stan lee (@TheRealStanLee) 16 ноября 2018 г.

Еще при жизни Ли завещал, чтобы его похороны прошли тихо и скромно, что и было соблюдено - на частой церемонии, для узкого круга.

Stan Lee, Creator of Avengers, X-Man, Fantastic Four, Spider-Man, Captain America... And Cameo... pic.twitter.com/6SCbN8kzgs — Marvel News Movie (@jahongi70005440) 17 ноября 2018 г.

Для миллионов же поклонников Стэна компания POW! Entertainment, сооснователем которой он был, пообещала на ближайшее время ряд мемориальных мероприятий.

Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что до последнего своего дня Ли работал над новым супергероем.