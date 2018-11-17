ВМС Аргентины сообщили об обнаружении затонувшей подлодки San Juan

Обнаруженный в океане объект оказался корпусом пропавшей подводной лодки San Juan. Эту информацию подтвердили в ВМС Аргентины.

В ведомстве рассказали о том, что было проведено исследование найденного ранее фрагмента.

- Обследование объекта повышенного интереса №24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 м подтвердило обнаружение субмарины San Juan, - цитирует ТАСС сообщение ВМС.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Ocean Infinity обнаружила на дне океана рядом с побережьем Аргентины еще один крупный объект. Подводная лодка San Juan перестала выходить на связь около года назад - 15 ноября 2017 года. Субмарина совершала переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с подлодки сообщили об аварии. На борту находились 44 человека. В последние месяцы несколько раз поступала информация о том, что в зоне поиска подлодки были найдены различные объекты.