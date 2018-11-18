Девять автомобилей для женщин по цене от 890 000 рублей

Что бы ни говорили противники деления автомобилей по половому признаку, машины, которые логичнее называть женскими, нежели мужскими, имеют определенные приметы. Женские модели, как правило, небольшого размера и ярких или нежных оттенков. Они также максимально комфортны, с хорошим обзором, управляемостью и с какими-нибудь интересными "фишками" в отделке, дизайне и оснащении. Наконец, дамы охотнее мужчин клюют на автоновинки. В нашем обзоре мы отобрали девять наиболее типичных моделей, которые наверняка понравятся прекрасному полу, и при этом "отфильтровали" участников нашего хит-парада по стоимости. Ценовая вилка в данном случае составляет от 890 000 рублей до 1 355 000 рублей за начальные исполнения наших героев.

Toyota C-HR

C-HR может привлечь представительниц прекрасного пола новизной, необычной внешностью и прежде всего - мускулами бортовых выштамповок, купеобразной крышей, оптикой с восточным колоритом или, скажем, такими "фишками", как закамуфлированные ручки задних дверей. Атмосферная подсветка салона - еще один модный атрибут, а 8-дюймовым сенсорный экран мультимедийной системы Touch 2, на который выводится внятная картинка камеры заднего вида, - это и удобно, и безопасно. Девушкам также непременно понравится, что внутренняя отделка C-HR отличается высоким качеством исполнения - тут и мягкие полимеры, и вставки под рояльный лак, и натуральная кожа Nappa.

Хорошо, что уже начальная версия Ride щедро оснащена - есть система курсовой устойчивости, электрорегулировка и обогрев зеркал, фронтальные подушки безопасности, аудиосистема с четырьмя динамиками, кондиционер и электропакет. Однако автомобиль в начальной комплектации предлагается только с 1,2-литровым 115-сильным бензиновым мотором, "механикой" и передним приводом.

Зато при цене 1 299 000 рублей он едва ли не в два раза дешевле, чем C-HR следующей в иерархии комплектации Cool c полным приводом и вариатором (2 133 000 рублей). Наиболее мощный же вариант Hot c 2-литровым 148-сильным бензиновым двигателем, передним приводом и вариатором оценен в 1 720 000 рублей.

Citroen C3 Aircross

Еще одна свежая женская модель на нашем рынке - Citroen C3 Aircross - понравится женщинам прежде всего широчайшими возможностями персонификации экстерьера и интерьера. Хотите с черным верхом и белым низом, "девчачьими" цветами, тканевыми вставками в салоне? Пожалуйста! Доступно аж восемь вариантов окрасок кузова, четыре колера крыши и четыре декоративных пакета. А есть ведь еще версии с так называемыми "жалюзи" в задних стойках, фонари с зрительным 3D-эффектом, колесные диски с невероятными изгибами спиц - есть от чего потерять голову! Ярчайшие дизайнерские решения в салоне - еще одна приманка для дам. Чувственные формы "ручника", дефлекторы вентиляции, похожие на щупальца осьминога, округлые формы передней панели - приметы небанального французского дизайна с налетом шика.

При этом Citroen C3 Aircross практичен. Его кузов защищен мощными пластиковыми накладками, у багажника небольшая погрузочная высота. При необходимости можно сдвинуть задний диван продольно в диапазоне 15 см и сложить спинку переднего пассажирского кресла - редкость в данном сегменте. Приятные "фишки" электронного оснащения - выезжающий из передней панели проекционный дисплей, беспроводная зарядка, сразу несколько USB-разъемов и 7-дюймовый центральный планшет мультимедиа с навигацией и камерой заднего вида. Помощь на бездорожье и в межсезонье окажет система выбора режимов движения Grip Control. Двигателя три: 1,2-литровые бензиновые агрегаты PureTech мощностью 82 л.с. и 110 л.с., а также 1,6-литровый 92-сильный дизель. С двумя наиболее мощными агрегатами предлагается 6-диапазонный "автомат", и именно эти варианты, на наш взгляд, устроят женщин и по динамике, и по комфорту. Если стоит задача сэкономить, можно остановить выбор на версии с "механикой" за 1 127 000 рублей. Однако машина со старшим бензиновым мотором и "автоматом" выйдет чуть дороже - 1 325 000 рублей.

Mini Cooper

Mini Cooper. Фото: AP Photo/David Zalubowski

В отличие от двух вышеописанных участников нашего обзора, британский хэтчбек Mini Cooper не обладает столь сильным эффектом новизны, зато в его активе имиджевая внешность с плавными кузовными обводами, трех- или пятидверной компоновкой, а также авангардное решение салона с "блюдцем" штатного 6,5-дюймового или топового 8,8-дюймового дисплея мультимедийной системы, необычной светодиодной подсветкой и стильным и высокотехнологичным джойстиком "автомата". Отделка - премиальная: этим все сказано. На широкие спицы рулевого колеса вынесены кнопки, позволяющие активировать ряд штатных опций. Имеется опциональный проекционный дисплей, позволяющий не отвлекаться от дороги.

Все в порядке и с практичностью - на заднем диване с удобством могут разместиться двое взрослых. А вот багажник невелик - на 278 литров, зато сумки из супермаркета не будут кататься по отсеку при резких маневрах. А Mini Cooper как раз к таким подначивает. Драйверское шасси и 1,5-литровый 136-сильный бензиновый мотор, идущий в комбинации как с "механикой", так и с "автоматом", позволяют "британцу" ускоряться до "сотни" за 8,2 и 8,1 секунды соответственно. И это при скромном расходе 4.9 л/100 км в смешанном цикле. Женщинам также не может не понравиться, что при компактных габаритах Cooper отличается повышенной безопасностью, может быть оснащен камерой заднего вида с широким углом обзора, "автопарковщиком", навигацией с информированием о пробках, адаптивным круиз-контролем и системой автоматического торможения. Интересно, что базовая цены на машину с трех и пятидверным кузовами, "механикой" и "автоматом" одинаковые - 1 355 000 рублей.

DS3

DS3. Фото: Пресс-служба DS.

Знаете ли вы, что в оснащение премиального французского хэтчбека DS 3 входит ароматизатор салона с ароматами ванили, лотуса, тропических фруктов, жасмина или лаванды? А еще здесь парящая крыша, хромированные накладки и спортивные элементы в отделке салона - есть, чем привлечь представительниц слабого пола! В отделке используются материалы премиального качества - серебристые накладки на нижней части руля, имитация карбона на передней панели, мягкий пластик, имитирующий текстуру ткани, перфорированная кожа кресел.

В списке штатного оснащения и опций значатся адаптивная светодиодная оптика, круиз-контроль, камера заднего вида, навигация, датчики парковки спереди и сзади, электропривод, система складывания зеркал и много других решений, облегчающих дамам эксплуатацию автомобиля в городе. Салон достаточно просторен, да и багажник на 285 литров по факту вместительный.

Из-за того, что кузов DS 3 трехдверный, его трудно назвать образцом практичности. Тем не менее, молодую девушку, не обремененную семьей, такая мелочь вряд ли остановит. К достоинствам французского хэтчбека можно отнести экономичность (расход в смешанном цикле составляет 4,6 л/100 км) и драйверские характеристики шасси. Агрегатная связка безальтернативна - 1,2-литровый 110-сильный бензиновый турбомотор семейства PureTech и 6-диапазонный "автомат" Aisin. Зато такая комбинация вкупе с плотной подвеской, точным рулем и цепкими тормозами позволит дамам ездить достаточно активно. Цены на DS3 начинаются с 1 255 000 рублей.

Kia Picanto

После рестайлинга субкомпакт с говорящим названием стал выглядеть агрессивнее, но тем не менее остался любимцем женщин. Выверенные кузовные пропорции и салон со стильным оформлением, эргономичными креслами и "парящим" центральным дисплеем (в топовой комплектации) - "фишки", которыми шеф-дизайнер марки (уже бывший) Питер Шрайер стремился привлечь в первую очередь представительниц слабого пола. В плане практичности этот автомобиль опять-таки заинтересует дам.

Здесь есть обогрев руля, камера заднего вида, громкая связь Hands Free, навигация, электростеклоподъемники всех дверей и аудиосистема с шестью динамиками. В салоне достаточно просторно по меркам сегмента и спереди, и сзади, причем машина третьего воплощения может быть как пятиместной (с полноценным задним диваном), так и с двумя задними раздельными креслами (опция), а женщины же, как известно, любят, когда у них есть выбор.

Наконец, по меркам A-класса у Picanto достаточно большой багажник - на 255 литров. Дамы могут выбрать также и между агрегатными базами. Комбинация начального 1-литрового 67-сильного бензинового двигателя и 5-ступенчатой "механики" может привлечь их разве что ценой - от 594 900 рублей. Альтернатива в виде 1,2-литрового 84-сильного бензинового двигателя и 4-диапазонного "автомата" предпочтительнее во всех смыслах - и по комфорту, и по динамике, и по имиджу. Тем более что за такой автомобиль в начальной комплектации попросят лишь на 100 000 рублей больше - а именно 694 900 рублей. Посетовать же дамы могут на жестковатую подвеску и посредственную шумоизоляцию.

Nissan Juke

Еще один классический женский автомобиль предлагается после рестайлинга на нашем рынке исключительно с передним приводом, 1,6-литровым 117-сильным бензиновым мотором и бесступенчатым вариатором. Форм-фактор и авангардная внешность делают этого "японца" привлекательным для тех женщин, которые хотят выделиться. В то же время компактные габариты и хороший обзор сулят удобную парковку и беспроблемное маневрирование в городской среде, что также привлекает дам. Данные динамики разгона до "сотни" (за 11,5 секунды) не будоражат кровь, но тем не менее такой кроссовер без проблем держит темп городского потока и очень хорошо управляется.

Экономичность также на хорошем уровне - расход бензина в смешанном цикле составляет 6,3 л/100 км. Тормозная система здесь информативна и эффективна - на всех колесах применены дисковые тормозные механизмы, штатно предлагается ABS, ESP и EBD. Наконец, этот автомобиль подойдет и для поездок за город (клиренс составляет 180 мм, углы въезда и съезда - 23 и 27.5 градусов соответственно), поэтому отправиться на Juke на загородную дачу или пикник можно без каких-либо опасений - машина справится с легким бездорожьем. К недостаткам же можно отнести тесноватый задний ряд и относительно небольшой багажник на 354 л. Однако эти особенности хорошо вписываются в имиджевую составляющую японского кроссовера, который предлагают у нас по цене от 1 200 000 до 1 415 000 рублей.

Smart fortwo

Smart fortwo. Фото: CYRIL ZINGARO/ EPA

Немецкая субкомпактная "трехдверка" - машина для модной и практичной эгоистки. Когда возить с собой приходится, как правило, лишь сумочку, и иногда - бойфренда, такой автомобиль будет отличным выбором. Экстерьер и салон будет ежедневно радовать дам небанальным дизайном и практичными решениями. Маневренность здесь просто потрясающая - диаметр разворота 6,95 метра - рекордный в этом сегменте. При желании вы сможете запарковать ваш smart перпендикулярно тротуару.

Решения в сфере активной и пассивной безопасности - самые передовые. В минусы же можно записать небольшой грузовой отсек и жестковатую подвеску. Есть выбор из 0,9-литровых бензиновых моторов (90 и 109 л.с.), которые доступны как с 5-ступенчатой "механикой", так и 6-ступенчатым "роботом" Twinamic с двумя сухими сцеплениями Getrag. Однако самая доступная модификация за 890 000 рублей - это автомобиль с 1-литровым 71-сильным бензиновым мотором. В базовое оснащение входят электростеклоподъемники, круиз-контроль, светодиодные ходовые огни, системы ABS, EBD, ESP, ASR, климат-контроль, фронтальные подушки безопасности и аудиосистема. Иными словами, за имидж, маневренность и хорошее настроение девушкам придется выложить не такую уж фантастическую сумму.

Kia Soul

Женщины ценят Soul прежде всего за элегантную и стильную внешность, которую машине подарил Питер Шрайер. В салоне с многочисленными округлостями и дизайнерскими "завлекалочками" критики могут усмотреть цитаты из автомобилей Mini, однако покупательницам такие параллели с британскими премиальными автомобилями только на руку. Салон выглядит также и ультрасовременным и высокотехнологичным за счет мультимедийной системы с различными сенсорными экранами (топовый вариант - на 8 дюймов) и поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay, а также опциональной аудиосистемы JBL с внешним усилителем и сабвуфером.

Линейка двигателей Soul на сегодня - исключительно бензиновая. Начальная версия с 1,6-литровым 124-сильным "атмосферником" (доступна как с 6-ступенчатой "механикой", так и с 6-диапазонным "автоматом" - это наиболее доступный вариант, который устроит по динамике большинство женщин. Выше в иерархии разместились исполнения с 1,6-литровым 132-сильным агрегатом и 6АКП, версия с 2-литровым 150-сильным и 6АКП, и, наконец, топовый вариант с 1,6-литровым 204-сильным турбомотором и 7-ступенчатым преселективным "роботом". Последние два варианта отлично подойдут любительницам быстрой езды. Все исполнения Soul при этом отличаются отличной плавностью хода и неплохой управляемостью. Вилка цен на эту модель составляет от 951 900 рублей до 1 476 900 рублей.

Ford Ecosport

Ford Ecosport. Фото: REUTERS/Mark Blinch

Субкомпакт Ford Ecosport может привлечь дам с тягой к путешествиям и активной эксполуатации автомобиля в городе. Ключевое отличие этого кроссовера от ряда конкурентов заключается в хорошей геометрической проходимости и высокой джиперской посадке, гарантирующей вкупе с информативными зеркалами хороший обзор. Чувствовать себя уверенно в городской стихии помогут также задний парктроник и внятная картинка с камеры заднего вида, которая выводится на 8-дюймовый "парящий" экран мультимедиа (в старших комплектациях).

К особенностям, которые могут несколько разочаровать женщин, отнесем тесный задний ряд и тяжелую, открывающуюся вбок, пятую дверь, "весомость" которой придает в том числе и крепящаяся на ней полноразмерная "запаска". К слову, в Европе уже давно продаются Ecosport без запасного колеса на пятой двери. Компания Ford, наши девушки заждались такой машины! Тем дамам, которые не планируют штурмовать проселок вполне подойдет переднеприводная версия кроссовера с начальным 1,5-литровым 123-сильным бензиновым мотором и 6-диапазонным "автоматом".

Такой автомобиль, к слову, потребляет 92-ой бензин, а это уже вклад в копилку практичности. За такую модификацию сегодня просят от 1 137 000 рублей. Полноприводный вариант с 2-литровым 148-сильным бензиновым двигателем больше подойдет любительницам драйва и езды по проселку. За такой Ecosport придется отдать как минимум 1 277 000 рублей. В минусы "американца" помимо тесного заднего ряда запишем посредственную шумоизоляцию, не очень комфортный алгоритм работы тормозов и ощутимые боковые крены при активном прохождении виражей.