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18.11.2018 10:20
Рубрика: В мире

Янукович экстренно госпитализирован в московскую больницу

Текст: Константин Волков
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Бывший президент Украины Виктор Янукович действительно попал в больницу им. Склифосовского в Москве, это произошло два дня назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское учреждение.

Согласно информации, Янукович провел в больнице несколько часов и был отпущен в тот же день после оказания врачебной помощи.

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Ранее KP.Ru сообщала, ссылаясь на свои источники, что Януковича привезли в больницу в практически обездвиженном состоянии, с подозрением на травму позвоночника и колена. Эти травмы он получил, играя в теннис в подмосковном клубе. Также по сведениям источника СМИ, из НИИ скорой помощи им. Склифосовского экс-президента Украины перевели в частную клинику. По другой информации, он уехал домой.

В мире экс-СССР Украина
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