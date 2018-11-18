Янукович экстренно госпитализирован в московскую больницу

Бывший президент Украины Виктор Янукович действительно попал в больницу им. Склифосовского в Москве, это произошло два дня назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское учреждение.

Согласно информации, Янукович провел в больнице несколько часов и был отпущен в тот же день после оказания врачебной помощи.

Ранее KP.Ru сообщала, ссылаясь на свои источники, что Януковича привезли в больницу в практически обездвиженном состоянии, с подозрением на травму позвоночника и колена. Эти травмы он получил, играя в теннис в подмосковном клубе. Также по сведениям источника СМИ, из НИИ скорой помощи им. Склифосовского экс-президента Украины перевели в частную клинику. По другой информации, он уехал домой.