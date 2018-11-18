Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за травмы

Экс-президент Украины Виктор Янукович не сможет из-за травмы выступить в суде Киева, где рассматривается дело о госизмене. Об этом заявил адвокат Януковича Александр Горошинский.

"Человек госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом", передает ТАСС слова адвоката.

Кроме того, отметил Горошинский, защита хочет еще до выступления Януковича опросить свидетеля, который может располагать важными сведениями. Это бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, который, по словам адвоката, знает о попытках генпрокуратуры Украины "подстроить уголовное дело с помощью ложных показаний".

Кроме того, сам Горошинский, по его словам, еще не зарегистрировался в РФ в качестве адвоката, а это необходимо для того, чтобы организовать выступление Януковича с соблюдением норм международно-правовой помощи.

Ранее появилась информация, что Янукович был госпитализирован с травмами позвоночника и колена, полученными при игре в теннис.