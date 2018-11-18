ИТ сделали рынок авто с пробегом цивилизованным

Цифровые технологии все активнее проникают в автопром и автобизнес. И не случайно в Москве с разницей в несколько дней прошли сразу две конференции на тему ИТ: "Автонет", организованная рабочей группой одноименной Национальной технологической инициативы совместно с минпромторгом, и "IT-революция в автобизнесе-2018" от аналитического агентства "АВТОСТАТ" и портала Avito Авто.

Применение "цифры" необходимо как в производстве, так и в продажах, и послепродажном обслуживании авто. Но будем справедливы: электронные "прибамбасы" в салоне наших "ласточек" уже давно не удивляют - автомобили разве что не моют за нами посуду. Другое дело - сбыт. По мнению экспертов, это наиболее консервативный сегмент автобизнеса, и до конца в онлайн он никогда не уйдет.

Логично: с помощью современных технологий можно авто выбрать, поторговаться, перевести деньги продавцу: но перед последней операцией все равно мы предпочтем "ощупать" покупку, завести, газануть, тормознуть и выполнить еще кучу действий, чтобы убедиться в исправности агрегата. А того, кто заплатит, не оценив покупку воочию, мы, скорее всего, сочтем лохом. Ибо это не тот случай, чтобы брать кота в мешке, даже если это Wildcat от Buick…

Наибольшее распространение ИТ получили в сегменте сбыта подержанных авто. С 2014 года, когда продажи новых критично упали, дилеры вплотную занялись бэушками. И этот бизнес, неожиданно для самих дилеров, пошел в гору. Сейчас доля официальных дилеров в продажах машин с пробегом, по словам операционного директора портала Haraba.ru Гаджи Курбанова, составляет 13 процентов. До США, где этот показатель превысил 70 процентов, конечно, нашим еще далеко, но ведь и занялись этим только в 2014 году! А дело перспективное: маржинальность продаж авто с пробегом в 2,5 раза выше, чем новых, а сам бэушный рынок в 4 раза мощнее: в 2017-м он перешагнул за отметку в 5 миллионов штук или 70 миллиардов долларов, а к 2022 году, по прогнозам, составит 6,3 миллиона единиц (83 миллиарда долларов).

По словам Курбанова, 100 процентов дилеров используют ИТ для совершенствования своего бизнеса. "Сегодня бизнес по продаже автомобилей с пробегом для крупных дилеров в принципе невозможен без использования ИТ-продуктов, - подтвердил "РГ" директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Сергей Янчук. - Мы используем операционную систему, обеспечивающую комплексную защиту информации и позволяющую оптимизировать ряд бизнес-процессов, а также систему управления складом автомобилей с пробегом. Это абсолютно новые технологии, работающие на основе big data. Эти решения помогают устанавливать правильную цену при выкупе автомобиля у клиента, чтобы потом продать его максимально эффективно. Среди наиболее полезных и общедоступных онлайн-сервисов можно выделить три площадки: Авто.ру, Авито Авто и Дром.ру".

Для крупных дилеров сегодня бизнес по продаже автомобилей с пробегом без использования ИТ-продуктов невозможен в принципе

Дилерский холдинг РОЛЬФ, по словам руководителя направления цифровых технологий департамента маркетинга компании Егора Рожкова, в работе использует комплекс IT-продуктов собственной разработки. В частности, это программная оболочка для процесса диагностики и проверки выкупаемых автомобилей по определенным критериям с последующей калькуляцией возможных вариантов ремонта; программа проверки текущего склада автомобилей с пробегом; IT-оболочка для аукциона автомобилей с пробегом для покупателей-юрлиц, включая внешний интерфейс (портал) для клиентов, и многие другие решения. Также этот дилер недавно на своем сайте запустил чат-бот, который ведет с клиентом беседу как обычный "живой" специалист и готов практически мгновенно дать ответ на широкий спектр вопросов. В частности, он поможет найти ближайший дилерский центр по марке автомобиля или записаться на тест-драйв понравившейся модели.

С обывательской точки зрения "цивилизованный" рынок авто с пробегом в финансовом плане менее выгоден как изначальным продавцам, так и последующим покупателям, впрочем, действуя через частного перекупщика, они также потеряют определенную сумму. Зато через официального дилера сделка становится безопаснее да и быстрее. Современные классифайды анализируют в день сотни гигабайт информации, и потому старая модель продаж "покупатель ищет, продавец ждет" ломается напрочь: смс о появлении нужной модели или покупателя на вашу "ласточку", по словам директора по маркетингу компании Carwego Кирилла Кириченко, вам может прийти буквально через секунду после подачи объявления. То есть специализированные порталы позволяют одновременно формировать и спрос, и предложение. При этом для пользователей из стран ЕАЭС переведут рублевую цену авто в более понятную им валюту.

Кроме того, классифайды систематизируют информацию по некоторым направлениям, которая человеку несведущему может показаться если не абсолютно лишней, то, по меньшей мере, забавной. Например, что самые популярные имена у перекупщиков (в порядке убывания) - Александр, Алексей, Сергей, Дмитрий. Что автомобили в самом плохом техническом состоянии чаще всего предлагают владельцы по имени Никита. Блондинки с айфонами предпочитают красный Citroёn, брюнетки с андроидами - белый Ford Focus. Владельцы авто наиболее активны в интернете с 11.00 до 14.00, перекупщики - с 13.00 до 16.00. На самом же деле эта информация крайне полезна: пригнал тебе в три часа пополудни машину продавец по имени Никита - будь начеку!