Как восстановить старую зимнюю резину

С наступлением осени многие российские водители обнаружили, что их сменная зимняя резина далека от идеальной. Если ваш бюджет ограничен, то зимнюю "шиповку" и "липучку" можно не покупать, а восстановить. "РГ" разобралась в нюансах этого вопроса.

Собрались менять летнюю резину на зимнюю "шиповку", отходившую пару сезонов, осмотрели комплект колес и обнаружили безрадостную картину - добрая треть шипов выпала. Знакомая ситуация? В этом случае у вас есть как минимум три варианта действий - продолжить эксплуатировать "беззубые" покрышки (это, к слову, с некоторыми оговорками, вполне допустимо), купить новый комплект, или же сделать повторную ошиповку покрышки.



Если вы выбрали третий вариант, то у вас опять-таки есть выбор. Вы можете обратиться в сервис или шиномонтаж, где выпавшие "зубы" при помощи специальных пистолетов "вставят" профессионалы. Или же - можно дошиповать старую резину собственными силами, воспользовавшись обычными инструментами,- отверткой, плоскогубцами или шуруповертом.

Восстанавливаем "шиповку" в шиномонтаже

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Услуга по запрессовыванию ремкомплектных шипов в зимнюю резину в наши дни - никакая не экзотика, а достаточно распространенное явление. Во многих сервисах и шиномонтажах установка одного шипа обойдется в сумму от 20 до 40 рублей (шипы+работа). По статистике, в среднем в комплекте из четырех зимних колес, эксплуатировавшихся два-три года, потеряно порядка 200 шипов.

Если стоимость одного шипа вместе с работой составляет 30 рублей, соответственно, дошиповка в сервисе обойдется вам в 6 000 рублей. При этом вы должны быть готовы к тому, что в большинстве случаев для доустановки используют универсальные стальные круглые шипы. Лишь небольшое число компаний использует нестандартные детали.

Например, российская фирма Rossvik применяет шестигранный сердечник. Некоторые сервисы используют для ремонта также винтовые шипы, которые при помощи специальной насадки вкручиваются в протектор на нужную глубину при помощи шуруповертов. Такие "саморезы" больше подойдут для внедорожников, грузовых автомобилей, мотоциклов и других видов техники с большим индексом нагрузки (читай - с более мощным протектором, чем на "легковушках"). Как правило, винтовые шипы имеют форму шурупа длиной 1,2 см.

В любом случае, вы можете не опасаться, что шина лишится ремонтного запрессованного или вкрученного шипа через пару сотен километров пробега. Новые "зубы" будут надежно удерживаться в "разбитом" отверстии благодаря уникальным свойствам ремонтных шипов.

К слову, хорошие ремонтные шипы имеют металлическую основу, твердосплавный сердечник и износостойкую пластиковую втулку, которые снижают шум от езды и увеличивают "ходимость" шипа. Как правило, диаметр ремонтного шипа составляет 12 мм вместо штатных (заводских) 8 мм, а высота составляет от 8 мм до 9 мм - с учетом износа протектора.

Как установить ремонтные шипы своими руками

Возможно, не все знают, что многие производители зимней резины выпускают шины-полуфабриакты - с отверстиями для шипов-саморезов.



Их "домашняя" ошиповка практически не отличается по технологии от шипования подержанной шипованной резины. Если покрышка подержанная, сначала из нее удаляются грязь и остатки старых шипов. Затем замеряется глубина посадочного места для шипа (остаточная величина протектора). Она должна быть не менее 7 мм. И, наконец, на место старых шипов запрессовывается ремонтный шип. Это можно сделать в том числе и с помощью обычных плоскогубцев и отвертки. Но удобнее задействовать шуруповерт, причем специальную насадку на шуруповерт приобретать не надо.

Можно освоить также работу с более дорогим (порядка 15 000 рублей) шиповальным пистолетом, который быстро загоняет шип в гнездо под давлением. В любом случае, производя установку шипов на шины своими руками, следует помнить, что корпус шипа должен быть полностью утоплен в резине и лишь твердосплавная напайка должна выступать над поверхностью не более чем на 2 мм.

Что касается стоимости шипов, то, как правило, их продают большими партиями. Качественный набор из 100 штук обойдется вам примерно в 2000 рублей. Впрочем, на интернет-форумах сегодня можно найти множество объявлений о ремонтных шипах китайского производства. Такие можно купить в два и даже в три раза дешевле любых "некитайских".

Чего ждать после установки

Поскольку высота ремонтных шипов обычно чуть меньше, чем у штатных, разница в сцеплении старых и новых шипов, хоть и небольшая, но будет. Как правило, у ремонтных шипов сцепные свойства на льду ухудшены на 10 - 15% в сравнении с заводскими.

Однако использование ремонтных шипов все равно гораздо лучше, чем дыры в покрышке. После ремонта покрышка восстанавливает свой потенциал по торможению на 80%.

В любом случае, после того, как вы установили шипы (на сервисе или сами), не будет лишним обкатать отремонтированную резину. Если все сделать правильно, установленные шипы продержатся в вашей резине от 30 000 до 45 000 километров пробега, то есть примерно два-три зимних сезона.

"Наварная" "липучка" - выбор владельцев грузовиков

Фото: depositphotos.com

Зимняя фрикционная резина, она же "липучка", также может быть подвергнута ремонту. В советские времена такой способ "реанимации" был широко распространен. Сегодня, однако, целесообразность такой процедуры не всегда очевидна, но многие конторы все же предлагают услугу по восстановлению "липучек". Просто целевая аудитория в данном случае - владельцы коммерческой техники и компании со своим автопарком, где данная услуга позволяет серьезно сэкономить на новой резине.

Как правило, крупные компании и автопарки используют для ремонта "липучек" передовое импортное оборудование - например, американской компании Bandag (Bridgestone Bandag LLC), используются также полимеры высокого качества. Лучший вариант - материалы марок Nokian (Финляндия), Veguma (Эстония) и Kraiburg (Германия).

Технология "наварки" бывает при этом "холодной" и "горячей". Восстановление холодным способом применяется, если каркас покрышки хорошо сохранился. Сначала с помощью спецоборудования проверяется состояние шин (так удается выяснить, произошло ли отслаивание резины от брекера).

Затем на так называемом шероховальном станке происходит удаление остатков старого каркаса, после чего при помощи клея для ремонта шин устраняются дефекты (проколы, порезы и т.п). После этого накладывается слой жидкой резины, а затем уже на эту основу под высоким давлением клеится протекторная лента - заготовка, которая станет новым протектором. Потом следует вулканизация, когда шина помещается в так называемый автоклав, где создается давление в шесть-восемь бар, а также температура около 115ºC. В результате протектор и каркас прочно соединяются между собой. После такого "холодного" ремонта шины тщательно осматривается и проверяются под давлением.

Что касается восстановления шин "горячим" способом, здесь каркас шины также очищается от старого протектора и точно также подвергается шерохованию. Затем на шину одевается брейкерный слой и накладывается новый протекторный слой. Финальный этап - вулканизация, которая происходит в пресс-форме, подобной пресс-форме для производства новых шин. Здесь происходит формирование нового протектора и окончательная вулканизация. Температура "выпекания" в данном случае составляет около 160 градусов по Цельсию. В итоге из камеры выходит практически новая резина, не отличающаяся по свойствам от заводской.

При профессиональном подходе к делу и холодный, и горячий способы дают отличные результаты и высокую ходимость шин. Отметим, что сегодня в России восстановленные шины должны иметь сертификат, подтверждающий их соответствие действующему регламенту о безопасности транспортных средств.

Насчет цен на восстановленные "липучки": их разброс достаточно велик и зависит от типоразмеров резины. Если речь идет, скажем, о грузовой покрышке 385/65 R22,5, то такая восстановленная (наварная) шина обойдется примерно в 9 000 рублей. При этом стоимость каркаса в этой цене составляет примерно 2 500 рублей.