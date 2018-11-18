Массовую рассылку электронных писем с вредоносным содержанием утром 15 ноября зафиксировала Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак. Хакеры их проводили с фейкового адреса Банка России, копируя стиль и оформление официальных рассылок регулятора. В приложении к письмам содержался файл с инструментом-загрузчиком, которым пользуются хакеры для проникновения во внутреннюю систему банка. Group-IB называет отправителями рассылки хакерскую группировку Silence.
Эта атака не была единственной за последнее время. 23 октября, по данным Group-IB, группировка MoneyTaker отправляла похожие письма с поддельного адреса ФинЦЕРТ (это структурное подразделение департамента информационной безопасности Банка России).
Аналитики Group-IB считают, что образцы документов ЦБ хакеры получили из ранее скомпрометированных почтовых ящиков сотрудников банков. В ЦБ сообщили, что знают об атаках 23 октября и 15 ноября, а все участники информационного обмена с ФинЦЕРТ предупреждены о метках компрометации. Получателями рассылки 15 ноября стали минимум 52 российских и пять зарубежных банков, отмечают в Group-IB. Пока нельзя сказать, у кого хакеры успешно "увели" деньги, но минимум в двух случаях защита была пробита, а загрузчик Silence успешно установился в банковскую инфраструктуру, рассказал руководитель отдела динамического анализа вредоносного кода Group-IB Рустам Миркасымов.
Получение 15 ноября фишинговых писем, похожих на письма ЦБ, подтвердили "РГ" в Сбербанке, банке "Открытие" и Райффайзенбанке. Схожие по структуре письма с вредоносным содержанием приходили не только от имени ЦБ, но и с доменов, похожих на другой банк средней величины, рассказал "РГ" собеседник в одном из банков топ-40. Представители всех перечисленных выше банков заявили, что ущерба и потерь от попыток атаки им удалось избежать - защитные системы заблокировали рассылку, до загрузки файла из письма дело не доходило. В банке ВТБ заявили, что пользователи почтовой системы не получали вредоносных рассылок 15 ноября. Еще в десяти крупных и средних банках либо отказались от комментариев, либо не ответили на вопросы "РГ" об атаках.
Хакерские атаки на российские банки идут постоянно, еще одна целевая атака фиксировалась 1 ноября, говорит Миркасымов. Упоминание госорганизации в подобных случаях - частая практика, причем качественно подделанное письмо бывает трудно отличить от настоящего, отмечает ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. По его словам, самые крупные волны подобных атак отмечались в 2015 и 2016 году. Массовые рассылки фишинговых писем происходят часто, но уже не приносят хакерам нужных результатов - защита банков с тех пор повысилась, утверждает он.
Оба эксперта по кибербезопасности ожидают всплеска хакерских атак на банки в декабре. Это традиционное явление, характерное и для июня - июля, говорит Голованов. В сезоны праздников и отпусков многих сотрудников нет на работе и атака может долго оставаться незамеченной. Кроме того, в это время люди начинают больше тратить, что повышает шансы похитить больше денег.
С недавнего времени хакеры MoneyTaker атакуют не только системы межбанковских переводов, но и начали проводить атаки на банкоматы, предупреждает Миркасымов. Хакеры из Silence предпочитают только банкоматы и системы карточного процессинга, но обе группировки любят выводить деньги в выходные, когда банки реагируют на инциденты медленнее, отмечает эксперт. По его словам, однажды за выходные в одном из российских банков участники Silence вывели порядка 32 миллионов рублей.
Для защиты от атак банкам надо постоянно повышать киберграмотность сотрудников, говорит Голованов. Не стоит открывать вложения из писем в "подозрительных" форматах (исполняемые файлы или архивы странного типа), добавляет Миркасымов. Кроме того, банкам следует использовать более продвинутые технологии защиты от атак.