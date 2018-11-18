Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в результате пожаров в Калифорнии.

Об этом глава российского правительства, по данным ТАСС, сказал во время краткой беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом на саммите АТЭС в столице Папуа - Новой Гвинеи. Американский политик в свою очередь поблагодарил за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с пожарами.

Ранее посольство России США выразило соболезнования жителям Калифорнии, которые столкнулись с самыми смертоносными пожарами за всю историю штата.

"Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Между тем количество жертв пожара на севере Калифорнии возросло до 76 человек. С ночи были обнаружены тела пятерых погибших. Еще три человека погибли в лесном пожаре на юге Калифорнии. Количество пропавших без вести в Калифорнии возросло до 1276 человек.