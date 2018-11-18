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18.11.2018 18:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков опроверг предположения о сепаратной сделке по Курилам

Текст: Кира Латухина
Вопрос союзнических обязательств Японии будет одним из главных при обсуждении вопроса о заключении мирного договора между Москвой и Токио. И никакой сепаратной сделки и автоматической передачи территорий быть не может, заявили в Кремле.
Фото: Сергей Красноухов/ ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ ТАСС
Фото: Сергей Красноухов/ ТАСС

"Россия - страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО. Вспомним Михаила Сергеевича Горбачева, Германию, США. Вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры в сторону наших границ, которая, кстати, продолжается по сей день, - заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы на телеканале "Россия-1" "Москва. Кремль. Путин". "Имея такой богатый опыт, Россия не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, в первую очередь с США", - уточнил он. Напомним, что речь идет об американских военных базах.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос. Без этого будет просто невозможно сдвинуться с места", - подтвердил представитель Кремля.

"За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее, - заметил Песков. - Это не так. И так быть не может". "Вести переговоры, находясь в воздухе, не опираясь на какую-то базу, сложно. Поэтому оба лидера приняли решение взять за основу декларацию 1956 года. Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет", - подчеркнул он.

"Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон", - пояснил представитель Кремля.

Фото: Олеся Курпяева / РГ
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Напомним, что в Сингапуре лидеры России и Японии поручили интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. "По мере продвижения беседы именно Путин и Абэ приняли решение продолжить ее в формате с глазу на глаз, что они и сделали, - рассказал Песков. - После этого были приглашены министры иностранных дел и помощники по внешней политике, и они получили поручения предпринять определенные шаги, чтобы интенсифицировать двусторонний диалог по проблематике мирного договора, основываясь на еще советско-японской декларации 1956 года".

"Это очень чувствительная тема. Два лидера в отсутствии лишних глаз и лишних ушей могут очень откровенно говорить о каких-то "красных линиях", могут откровенно говорить о проблемах, почему, например, такая траектория развития диалога абсолютно неприемлема. И это дает им возможность пустить переговоры в нужное русло, сразу сказать: здесь не пройдет, это неприемлемо, но здесь можно двигаться, чтоб найти консенсус", - пояснил представитель Кремля.

Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
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"Несмотря на сложности темы мирного договора с Японией, этот вопрос может быть решен. Такие сложные темы все равно решаемы, и это показал, например, опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем", - заметил Песков. "Президент Путин неоднократно приводит этот пример, он постоянно апеллирует к тем переговорам, которые шли несколько десятилетий", - добавил он.

Еще пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Япония поддерживает санкции против России, и этот вопрос также нельзя обойти в ходе переговоров. Без мирного договора Москва и Токио не могут в полной мере задействовать весь потенциал двусторонних отношений - а он огромный. Так, Россия готова привлекать инвестиции, выстраивать отношения в области высоких технологий.

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