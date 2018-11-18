Работу учителей в школах оценят по-новому

Новая модель аттестации учителей будет утверждена в 2020 году. После этого начнется переходный период. В течение нескольких лет учителя смогут выбирать: оставаться на старой модели или переходить на новую. Какие единые испытания ждут всех российских педагогов? И зачем они нужны?

- Цель - разработать и утвердить такую модель, которая станет стимулом для педагогов и позволит им без сбора портфолио и массы других документов проходить аттестацию на рабочем месте, - рассказала замдиректора Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Минпросвещения Светлана Ермакова.

Сейчас в каждом регионе - свой подход к оценке работы педагогов. В одном, чтобы подтвердить соответствие своей должности, учитель должен набрать 10 баллов, в другом - 600. Где-то учитываются результаты учеников, где-то упор сделан на количество сертификатов о прослушанных формально курсах. Педагогам приходится собирать килограммы бумаг: грамоты, сертификаты, благодарности. Итог? Как показывают опросы, только восемь процентов учителей считают, что аттестация реально влияет на их карьерный рост. Новая система кардинально изменит ситуацию.

В ее основу лягут Единые федеральные оценочные материалы. Если коротко - ЕФОМы. Для обычного "уха" эта аббревиатура пока звучит странно. Но через пару лет она станет такой же привычной, как и ЕГЭ. Но если ЕГЭ нацелен на проверку конкретных знаний учеников, то у единых заданий для учителей задач гораздо больше.

Конкретная форма, содержание и даже уровни сложности ЕФОМов для педагогов еще обсуждаются. И будут широко обсуждаться, апробироваться вплоть до 2020 года. И даже после возможны корректировки.

Одна из версий новой модели аттестации выглядит так: учителям предложат решить тесты по своему предмету и так называемые "педагогические кейсы". Плюс - отправить независимым экспертам на проверку образцы самостоятельной работы учеников. Например, пару-тройку решенных примеров с выставленной за них оценкой. Также понадобится анализ учителя собственной работы на уроке.

Кто будет участвовать в аттестации? По словам проректора по внеучебной и социальной работе МГППУ Андрея Милехина, по закону, не должно быть ни одного учителя, не прошедшего аттестацию раз в пять лет. То есть ЕФОМы будут сдавать все, кто подтверждает соответствие занимаемой должности. Также их будут сдавать выпускники педвузов. Это будет добровольный экзамен на "вход в профессию".

Уже работающим учителям, кроме ЕФОМов, понадобится представление работодателя - его будет собирать администрация школы: туда входит динамика образовательных результатов учеников, условия профессиональной деятельности (например, - тип школы), индивидуальные достижения.

Что делать, если преподаватель не сможет пройти аттестацию? Его отправят доучиваться и повышать квалификацию. Эта оценка нужна в первую очередь для того, чтобы понять, куда педагогу расти, какие пробелы нужно подтянуть.

Кроме того, аттестация по желанию ждет тех педагогов, которые хотят получить первую или высшую категории. Причем в зависимости от уровня квалификации задания ЕФОМ будут различаться.

- Для народных и заслуженных учителей РФ, для учителей, подготовивших призеров международных олимпиад, будет предусмотрена возможность сохранить высшую категорию при упрощенном варианте прохождения аттестации. Это сейчас обсуждается, - рассказала Светлана Ермакова.

В целом эксперты должны оценить уровень квалификации педагога по четырем компетенциям: предметной, методической, психолого-педагогической, коммуникативной.

Единые задания по оценке предметно-методических компетенций сейчас разрабатывает и апробирует Рособрнадзор. Предполагается, что учитель должен не только знать свой предмет, но и уметь решать методические задачи, оценивать работы школьников. В недавнем исследовании, которое проводило ведомство, участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России. Предварительные результаты оказались неожиданными: почти половина учителей математики не справились с работой по математике. С русским языком все несколько лучше: неудовлетворительный результат показали около четверти сдающих.

Однако эксперты советуют не торопить события и дождаться окончательных результатов. "Это всего лишь исследование для внутреннего употребления, - считает зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. - Нужно тщательно проанализировать, как были составлены задания, насколько они были корректны и какой требуют доработки".